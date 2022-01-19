Тому наразі не треба очікувати значних фінансових ризиків. Про це в ефірі 24 каналу зауважила віцепрезидентка Київської школи економіки з економіко-політичних досліджень Наталія Шаповал.

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Шаповал: Українська економіка вчиться

За її словами, бізнес може розробляти сценарій згідно зі своїм бюджетом: якщо зміниться інфляція чи курс. Таких змін, які були у 2014 – 2015 роках, не буде.

Ми поки не бачимо ризиків такого сценарію,

– наголосила Шаповал.

Вона зауважила, що українські економісти та уряд вже знають, як реагувати. Економіка продовжує вчитися. Тому у KSE вважають, що долару по 40 не буде.

(Що буде з економікою України – 24 канал) залежить від терміну невизначеності щодо ситуації між Росією, НАТО, України та США. Чим довше цей період – тим, з одного боку, більший ефект. З іншого – почнеться адаптація. Наталія Шаповал Віцепрезидентка Київської школи економіки з економіко-політичних досліджень

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