Тому наразі не треба очікувати значних фінансових ризиків. Про це в ефірі 24 каналу зауважила віцепрезидентка Київської школи економіки з економіко-політичних досліджень Наталія Шаповал.
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Шаповал: Українська економіка вчиться
За її словами, бізнес може розробляти сценарій згідно зі своїм бюджетом: якщо зміниться інфляція чи курс. Таких змін, які були у 2014 – 2015 роках, не буде.
Ми поки не бачимо ризиків такого сценарію,
– наголосила Шаповал.
Вона зауважила, що українські економісти та уряд вже знають, як реагувати. Економіка продовжує вчитися. Тому у KSE вважають, що долару по 40 не буде.
(Що буде з економікою України – 24 канал) залежить від терміну невизначеності щодо ситуації між Росією, НАТО, України та США. Чим довше цей період – тим, з одного боку, більший ефект. З іншого – почнеться адаптація.
У KSE пояснили, що буде з доларом: дивіться відео
Що буде з доларом у 2022 році
- За інформацією інвестиційної компанії Goldman Sachs, курс долару знижуватиметься.
- Фінансовий експерт Віталій Ваврищук прогнозує, що у 2022 році валютний курс буде на рівні в середньому 27,70 гривні за долар.
- На 19 січня, як встановив Національний банк України, офіційний курс долара США – на рівні 28,41 гривні. Це – на 29 копійок більше, ніж у попередній банківський день.