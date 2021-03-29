Рівень матеріального становища українців у 2021: на чому економить населення

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Джерело:

Research & Branding Group

Компанія Research & Branding Group провела соціологічне дослідження, щоб з'ясувати, як жителі України оцінюють своє матеріальне положення. У ході опитування українці розповіли на чому вони економлять нині та на скільки їм вистачить накопичень.

Матеріальне становище українців

Під час опитування компанія R&B Group з'ясувала, що в цілому у розрізі країни кількість українців, що негативно оцінюють власне матеріальне становище перевищує частку тих, хто сприймає його позитивно.

Дані:

  • 51% – оцінює свій достаток, як середній,
  • 40% – вважає його цілком поганим,
  • 7% – вважають матеріальне становище своєї сім’ї більш-менш добрим.

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Важливо! Мірою зниження віку та зростання рівня освіти респондентів знижувалась негативна оцінка опитаних українців, щодо свого матеріального становища. Серед молоді до 35 років лише 24% негативно сприймає матеріальний достаток, а серед тих, хто має вищу освіту — 30%. Особи у віці від 60 років і старше (58%), а також особи з середнім та нижчим рівнем освіти (50%).

Регіональний розріз та рівень доходу

Більш негативно своє матеріальне положення серед опитаних українців оцінюють жителі сільської місцевості, а саме:

  • жителі сільської місцевості – 43%,
  • жителі звичайних міст – 41%,
  • жителі обласних центрів – 35%.

У регіональному плані негативні оцінки з даного питання найчастіше надходили від:

  • населення Центральних регіонів – 45%,
  • населення Східного регіону – 42%,
  • жителів Західної України – 33%.
Найчастіше не працевлаштоване населення України оцінює своє матеріальне становище, як погане, близько 57%. А от серед учнівської молоді, заробітчан та жінок, що перебувають у декретній відпустці негативно оцінили становище своєї родини лише 15%.

Заощадження українців

Результати опитування показують, що нині приблизно семеро з десяти українців мають певні заощадження (70% опитаних). Компанія R&B Group порівняла кількість населення, що нині не має заощаджень з результатами опитування у 2019 році та 2020 році.

Скільки відсотків українців не мають заощаджень

  • Вересень 2019 року – 35%
  • Кінець травня 2020 року – 48%
  • Березень 2021 рік – 30%

На скільки українцям вистачить заощаджень

Згідно з опитуванням, нині одній середньостатистичній сім'ї, що має заощадження, їх могло б вистачити на близько 2,7 місяця. Найвищі середні значення оцінок можливої ​​тривалості проживання на наявних заощадженнях були отримані в наступних групах населення:

  • молоді вистачить на 3 місяці,
  • особам з вищою освітою на 3,2 місяця,
  • особам з високим рівнем достатку на 7,2 місяця,
  • жителям сільської місцевості на 3,4 місяця,
  • жителям Західної України на 3,3 місяця.

Інфографіка компанії Research & Branding Group

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У нинішніх умовах українців воліють заощаджувати на:

  • відпочинок та відпустка – 51%,
  • одяг і взуття – 50%,
  • продукти харчування – 44%,
  • дозвілля та розваги – 41%,
  • лікування та медикаменти – 30%,
  • покупка великої побутової техніки – 30%.

На чому заощаджували українці зараз та у 2019 році

У нинішніх умовах нестабільної економіки та пандемії коронавірусу не на всіх статтях витрат українці почали заощаджувати більше. До прикладу, на зв'язок та ще ряд пунктів населення почало витрачати навпаки більше.

  • відпочинок та відпустка – 51% нині проти 47% у 2019 році
  • дозвілля та розваги – 41% проти 36% (відповідно)
  • предмети розкоші – 23% проти 18% (відповідно)
  • комунальні витрати – 28% проти 37% (відповідно)
  • освіта – 7% проти 12% (відповідно)
  • зв'язок – 14% проти 17% (відповідно)
  • дрібна побутова техніка – 26% проти 29% (відповідно)

Як проводилось опитування

Опитування провели з 4 по 14 березня 2021 року методом особистого формалізованого інтерв'ю. Всього було опитано 1 801 респондентів, серед яких були особи 18 років й старше. Максимальна похибка вибірки не перевищує плюс мінус 2,4%.

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