Рівень матеріального становища українців у 2021: на чому економить населення

Джерело:Research & Branding Group
Компанія Research & Branding Group провела соціологічне дослідження, щоб з'ясувати, як жителі України оцінюють своє матеріальне положення. У ході опитування українці розповіли на чому вони економлять нині та на скільки їм вистачить накопичень.
Під час опитування компанія R&B Group з'ясувала, що в цілому у розрізі країни кількість українців, що негативно оцінюють власне матеріальне становище перевищує частку тих, хто сприймає його позитивно.
Читайте також Як покращити своє фінансове становище у скрутні часиВажливо! Мірою зниження віку та зростання рівня освіти респондентів знижувалась негативна оцінка опитаних українців, щодо свого матеріального становища. Серед молоді до 35 років лише 24% негативно сприймає матеріальний достаток, а серед тих, хто має вищу освіту — 30%. Особи у віці від 60 років і старше (58%), а також особи з середнім та нижчим рівнем освіти (50%).
Результати опитування показують, що нині приблизно семеро з десяти українців мають певні заощадження (70% опитаних). Компанія R&B Group порівняла кількість населення, що нині не має заощаджень з результатами опитування у 2019 році та 2020 році.
Згідно з опитуванням, нині одній середньостатистичній сім'ї, що має заощадження, їх могло б вистачити на близько 2,7 місяця. Найвищі середні значення оцінок можливої тривалості проживання на наявних заощадженнях були отримані в наступних групах населення:
Інфографіка компанії Research & Branding Group
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У нинішніх умовах нестабільної економіки та пандемії коронавірусу не на всіх статтях витрат українці почали заощаджувати більше. До прикладу, на зв'язок та ще ряд пунктів населення почало витрачати навпаки більше.
Опитування провели з 4 по 14 березня 2021 року методом особистого формалізованого інтерв'ю. Всього було опитано 1 801 респондентів, серед яких були особи 18 років й старше. Максимальна похибка вибірки не перевищує плюс мінус 2,4%.Отримайте вигідний кредит для погашення заборгованості в інших банках, заповнивши заявку на сайті Ідея Банку.