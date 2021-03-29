Компанія Research & Branding Group провела соціологічне дослідження, щоб з'ясувати, як жителі України оцінюють своє матеріальне положення. У ході опитування українці розповіли на чому вони економлять нині та на скільки їм вистачить накопичень.

Матеріальне становище українців

Під час опитування компанія R&B Group з'ясувала, що в цілому у розрізі країни кількість українців, що негативно оцінюють власне матеріальне становище перевищує частку тих, хто сприймає його позитивно.

Дані:

51% – оцінює свій достаток, як середній,

40% – вважає його цілком поганим,

7% – вважають матеріальне становище своєї сім’ї більш-менш добрим.

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Важливо! Мірою зниження віку та зростання рівня освіти респондентів знижувалась негативна оцінка опитаних українців, щодо свого матеріального становища. Серед молоді до 35 років лише 24% негативно сприймає матеріальний достаток, а серед тих, хто має вищу освіту — 30%. Особи у віці від 60 років і старше (58%), а також особи з середнім та нижчим рівнем освіти (50%).

Регіональний розріз та рівень доходу

Більш негативно своє матеріальне положення серед опитаних українців оцінюють жителі сільської місцевості, а саме:

жителі сільської місцевості – 43%,

жителі звичайних міст – 41%,

жителі обласних центрів – 35%.

У регіональному плані негативні оцінки з даного питання найчастіше надходили від:

населення Центральних регіонів – 45%,

населення Східного регіону – 42%,

жителів Західної України – 33%.

Найчастіше не працевлаштоване населення України оцінює своє матеріальне становище, як погане, близько 57%. А от серед учнівської молоді, заробітчан та жінок, що перебувають у декретній відпустці негативно оцінили становище своєї родини лише 15%.

Заощадження українців

Результати опитування показують, що нині приблизно семеро з десяти українців мають певні заощадження (70% опитаних). Компанія R&B Group порівняла кількість населення, що нині не має заощаджень з результатами опитування у 2019 році та 2020 році.

Скільки відсотків українців не мають заощаджень

Вересень 2019 року – 35%

Кінець травня 2020 року – 48%

Березень 2021 рік – 30%

На скільки українцям вистачить заощаджень

Згідно з опитуванням, нині одній середньостатистичній сім'ї, що має заощадження, їх могло б вистачити на близько 2,7 місяця. Найвищі середні значення оцінок можливої ​​тривалості проживання на наявних заощадженнях були отримані в наступних групах населення:

молоді вистачить на 3 місяці,

особам з вищою освітою на 3,2 місяця,

особам з високим рівнем достатку на 7,2 місяця,

жителям сільської місцевості на 3,4 місяця,

жителям Західної України на 3,3 місяця.

Інфографіка компанії Research & Branding Group

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У нинішніх умовах українців воліють заощаджувати на:

відпочинок та відпустка – 51%,

одяг і взуття – 50%,

продукти харчування – 44%,

дозвілля та розваги – 41%,

лікування та медикаменти – 30%,

покупка великої побутової техніки – 30%.

На чому заощаджували українці зараз та у 2019 році

У нинішніх умовах нестабільної економіки та пандемії коронавірусу не на всіх статтях витрат українці почали заощаджувати більше. До прикладу, на зв'язок та ще ряд пунктів населення почало витрачати навпаки більше.

відпочинок та відпустка – 51% нині проти 47% у 2019 році

дозвілля та розваги – 41% проти 36% (відповідно)

предмети розкоші – 23% проти 18% (відповідно)

комунальні витрати – 28% проти 37% (відповідно)

освіта – 7% проти 12% (відповідно)

зв'язок – 14% проти 17% (відповідно)

дрібна побутова техніка – 26% проти 29% (відповідно)

Як проводилось опитування

Опитування провели з 4 по 14 березня 2021 року методом особистого формалізованого інтерв'ю. Всього було опитано 1 801 респондентів, серед яких були особи 18 років й старше. Максимальна похибка вибірки не перевищує плюс мінус 2,4%.

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