Рівень матеріального становища українців у 2021: на чому економить населення
Компанія Research & Branding Group провела соціологічне дослідження, щоб з'ясувати, як жителі України оцінюють своє матеріальне положення. У ході опитування українці розповіли на чому вони економлять нині та на скільки їм вистачить накопичень.
Джерело:Research & Branding Group
Матеріальне становище українців
Під час опитування компанія R&B Group з'ясувала, що в цілому у розрізі країни кількість українців, що негативно оцінюють власне матеріальне становище перевищує частку тих, хто сприймає його позитивно.
Дані:
- 51% – оцінює свій достаток, як середній,
- 40% – вважає його цілком поганим,
- 7% – вважають матеріальне становище своєї сім’ї більш-менш добрим.
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Регіональний розріз та рівень доходу
Більш негативно своє матеріальне положення серед опитаних українців оцінюють жителі сільської місцевості, а саме:
- жителі сільської місцевості – 43%,
- жителі звичайних міст – 41%,
- жителі обласних центрів – 35%.
У регіональному плані негативні оцінки з даного питання найчастіше надходили від:
- населення Центральних регіонів – 45%,
- населення Східного регіону – 42%,
- жителів Західної України – 33%.
Заощадження українців
Результати опитування показують, що нині приблизно семеро з десяти українців мають певні заощадження (70% опитаних). Компанія R&B Group порівняла кількість населення, що нині не має заощаджень з результатами опитування у 2019 році та 2020 році.
Скільки відсотків українців не мають заощаджень
- Вересень 2019 року – 35%
- Кінець травня 2020 року – 48%
- Березень 2021 рік – 30%
На скільки українцям вистачить заощаджень
Згідно з опитуванням, нині одній середньостатистичній сім'ї, що має заощадження, їх могло б вистачити на близько 2,7 місяця. Найвищі середні значення оцінок можливої тривалості проживання на наявних заощадженнях були отримані в наступних групах населення:
- молоді вистачить на 3 місяці,
- особам з вищою освітою на 3,2 місяця,
- особам з високим рівнем достатку на 7,2 місяця,
- жителям сільської місцевості на 3,4 місяця,
- жителям Західної України на 3,3 місяця.
Інфографіка компанії Research & Branding Group
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У нинішніх умовах українців воліють заощаджувати на:
- відпочинок та відпустка – 51%,
- одяг і взуття – 50%,
- продукти харчування – 44%,
- дозвілля та розваги – 41%,
- лікування та медикаменти – 30%,
- покупка великої побутової техніки – 30%.
На чому заощаджували українці зараз та у 2019 році
У нинішніх умовах нестабільної економіки та пандемії коронавірусу не на всіх статтях витрат українці почали заощаджувати більше. До прикладу, на зв'язок та ще ряд пунктів населення почало витрачати навпаки більше.
- відпочинок та відпустка – 51% нині проти 47% у 2019 році
- дозвілля та розваги – 41% проти 36% (відповідно)
- предмети розкоші – 23% проти 18% (відповідно)
- комунальні витрати – 28% проти 37% (відповідно)
- освіта – 7% проти 12% (відповідно)
- зв'язок – 14% проти 17% (відповідно)
- дрібна побутова техніка – 26% проти 29% (відповідно)
Як проводилось опитування
Опитування провели з 4 по 14 березня 2021 року методом особистого формалізованого інтерв'ю. Всього було опитано 1 801 респондентів, серед яких були особи 18 років й старше. Максимальна похибка вибірки не перевищує плюс мінус 2,4%.
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