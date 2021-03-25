Рівень безробіття в Україні перевищив показник 10%

Джерело:Державна служба статистики України
Кількість зайнятого населення України у віці 15 – 70 років та 15 років і старше склала 15 мільйонів 700 тисяч осіб. Кількість безробітних – 1,8 мільйона людей. Такі дані на четвертий квартал 2020 року.
Це результати обстеження робочої сили Держслужби статистики України. Рівень зайнятості населення від 15 років і старше – 49%, у віці 15 – 70 років – 55,3%.
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Раніше у Держслужбі зайнятості повідомили, що станом на 21 січня 2021 офіційний статус безробітного отримали 485 300 українців. Це на 30% більше, ніж в аналогічний період 2020 року. А вакансій у службі зайнятості поменшало – лише 44 тисячі. Це на 20% менше, ніж торік.
Рівень зайнятості скоротився у всіх регіонах і серед всіх вікових груп населення України