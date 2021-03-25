Рівень безробіття в Україні перевищив показник 10%

Кількість зайнятого населення України у віці 15 – 70 років та 15 років і старше склала 15 мільйонів 700 тисяч осіб. Кількість безробітних – 1,8 мільйона людей. Такі дані на четвертий квартал 2020 року.

Це результати обстеження робочої сили Держслужби статистики України. Рівень зайнятості населення від 15 років і старше – 49%, у віці 15 – 70 років – 55,3%.

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Який рівень безробіття серед робочої сили:

У віці 15 років і старше – 10,1% (перший квартал – 8,5%, другий – 9,8%, третій – 9,5%);

У віці 15 – 70 років - 10, 1% (перший квартал – 8,6%, другий – 9,9%, третій – 9,5%).

Рівень безробіття у віці 15 – 70 років / Зображення Держслужби статистики

У Держслужбі зайнятості поменшало вакансій

Раніше у Держслужбі зайнятості повідомили, що станом на 21 січня 2021 офіційний статус безробітного отримали 485 300 українців. Це на 30% більше, ніж в аналогічний період 2020 року. А вакансій у службі зайнятості поменшало – лише 44 тисячі. Це на 20% менше, ніж торік.

Рівень зайнятості скоротився у всіх регіонах і серед всіх вікових груп населення України