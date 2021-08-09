Рекордний ріст інфляції у липні: що подорожчало найбільше

9 серпня 2021 , 18:30
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Джерело:

Державна служба статистики

Рівень інфляції в Україні продовжує зростати й склав понад 10% у липні поточного року. Споживчі ціни зросли на 0,1% у липні проти червня.

Рівень інфляції у липні 2021 року

У липні інфляція в Україні прискорилась до 10,2%. У Держстаті відмітили, що інфляція на споживчому ринку в липні 2021 року у порівнянні з червнем 2021 року становила 0,1%, з початку року – 6,5%. Що стосується базової інфляції, то у липні 2021 року проти червня 2021 року вона становила – 0,1%, з початку року – 4,2%.

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Інфляція в Україні

  • У червні інфляція залишалась на травневому рівні й становила 9,5% річних.
  • У НБУ прогнозують на кінець 2021 року інфляцію на рівні 9,6% річних.
  • До цільових 5% інфляція повернеться у другому півріччі 2022 року.
Нагадаємо! 22 липня голова НБУ Кирило Шевченко, під час пресбрифінгу, де переглядали рівень облікової ставки, попередив, що інфляція вже найближчим часом незначно перевищить 10%, але сповільниться наприкінці 2021 року. Прогнозовано у IV кварталі 2021 року.

Як змінились ціни у липні 2021 року

У Держстаті розповіли, що на споживчому ринку в липні ціни на харчові продукти та безалкогольні напої знизилися на 0,1%. 

Які позиції подорожчали 

  • Цукор подорожчав найбільше – на 6,7% у порівнянні з червнем 2021 року, а проти липня 2020 року подорожчав на 83,5%.
  • Хліб за місяць подорожчав на 0,2%, а проти липня 2020 – на 16%.
  • Алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 0,8%.
  • Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива – на 0,6%.
  • Предмети домашнього вжитку та побутова техніка – на 0,4%.
  • Сфера охорони здоров'я – на 0,1%,
  • Громадський транспорт – на 1,1%,
  • Ціни на мобільний зв'язок – на 0,1%.
  • Вартість відпочинку та культури – на 0,7%.
  • Ціни у готельно-ресторанній сфері – на 1,2%.

Які позиції подешевшали

  • Овочі подешевшали найбільше – на 8,1% за липень. 
  • Соняшникова олія, сало, фрукти – ціна знизилась від 0,7 до 0,5% за місяць. 
  • Ціни на одяг та взуття – впали на 5,2%. 
Сфера Освіта залишилась без змін у липні, проти червня 2021 року. 

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Ріст цін в Україні 

Графік зміни цін в Україні з липня 2020 року по липень 2021 року / скриншот інфографіки Держстату

Автор: Дар'я Вереньова