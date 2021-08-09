Рекордний ріст інфляції у липні: що подорожчало найбільше

Рівень інфляції в Україні продовжує зростати й склав понад 10% у липні поточного року. Споживчі ціни зросли на 0,1% у липні проти червня.

Рівень інфляції у липні 2021 року

У липні інфляція в Україні прискорилась до 10,2%. У Держстаті відмітили, що інфляція на споживчому ринку в липні 2021 року у порівнянні з червнем 2021 року становила 0,1%, з початку року – 6,5%. Що стосується базової інфляції, то у липні 2021 року проти червня 2021 року вона становила – 0,1%, з початку року – 4,2%.

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Інфляція в Україні

У червні інфляція залишалась на травневому рівні й становила 9,5% річних.

У НБУ прогнозують на кінець 2021 року інфляцію на рівні 9,6% річних.

До цільових 5% інфляція повернеться у другому півріччі 2022 року.

Як змінились ціни у липні 2021 року

22 липня голова НБУ Кирило Шевченко, під час пресбрифінгу, де переглядали рівень облікової ставки, попередив, що інфляція вже найближчим часом незначно перевищить 10% , але сповільниться наприкінці 2021 року. Прогнозовано у IV кварталі 2021 року.

У Держстаті розповіли, що на споживчому ринку в липні ціни на харчові продукти та безалкогольні напої знизилися на 0,1%.

Які позиції подорожчали

Цукор подорожчав найбільше – на 6,7% у порівнянні з червнем 2021 року, а проти липня 2020 року подорожчав на 83,5%.

подорожчав найбільше – у порівнянні з червнем 2021 року, а проти липня 2020 року подорожчав на 83,5%. Хліб за місяць подорожчав на 0,2% , а проти липня 2020 – на 16%.

за місяць подорожчав , а проти липня 2020 – на 16%. Алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 0,8%.

зросли на 0,8%. Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива – на 0,6%.

та інші – на 0,6%. Предмети домашнього вжитку та побутова техніка – на 0,4%.

та – на 0,4%. Сфера охорони здоров'я – на 0,1%,

– на 0,1%, Громадський транспорт – на 1,1%,

– на 1,1%, Ціни на мобільний зв'язок – на 0,1%.

– на 0,1%. Вартість відпочинку та культури – на 0,7%.

– на 0,7%. Ціни у готельно-ресторанній сфері – на 1,2%.

Які позиції подешевшали

Овочі подешевшали найбільше – на 8,1% за липень.

подешевшали найбільше – на 8,1% за липень. Соняшникова олія, сало, фрукти – ціна знизилась від 0,7 до 0,5% за місяць.

– ціна знизилась від 0,7 до 0,5% за місяць. Ціни на одяг та взуття – впали на 5,2%.

Сфера Освіта залишилась без змін у липні, проти червня 2021 року.

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Ріст цін в Україні

За рік в Україні подорожчали такі харчові продукти, як хлібобулочні вироби, крупи, макарони, соняшникова олія тощо. Детальніше про те на скільки саме зросла ціна, читайте тут.

У червні ціни зросли на 6,4% з початку 2021 року, згідно з аналітикою Держстату.

Графік зміни цін в Україні з липня 2020 року по липень 2021 року / скриншот інфографіки Держстату