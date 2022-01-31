Ринок землі: в яких областях продали найбільше гектарів від початку держпрограми
В Україні продали понад 219 тисяч гектарів, з моменту запуску ринку землі. Кількість земельних угод, за сім місяців, склала понад 86 тисяч.
Ринок землі: результати програми
Загальна площа земельних ділянок, за якими зареєстровані земельні угоди з 1 липня 2021 року по 27 січня 2022 року, складає 219 493 гектарів. Також 5 447 нотаріусів подали заяви для отримання доступу до Державного земельного кадастру.
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Загалом, кількість заяв склала 6 109, із яких:
- погоджено – 5 412,
- у черзі на розгляд – 1,
- відмову отримали за 696.
Кількість земельних угод
Загалом, за сім місяців дії програми уклали 86 419 угод в рамках ринку землі. Лідером серед областей України за кількістю угод стала Харківська область. Також там продали й найбільше гектарів землі, однак, що стосується загальної вартості проданої землі, то лідирує Київська, а Харківська на другому місці. Дані рахували за період з 1 липня 2021 року по 27 січня 2022 року.
У яких областях продали найбільше гектарів
- Харківська – 31 783 гектари,
- Кіровоградська – 20 660,3 гектара,
- Дніпропетровська – 19 248,8 гектара.
Області у яких продали найменше гектарів
- Івано-Франківська – 770,3 гектара,
- Чернівецька – 1 335,8 гектара,
- Рівненська – 1 490 гектари.
Де найбільше уклали угод
- Харківська – 8 847 угоди,
- Київська – 6 293 угоди,
- Полтавська – 6 213 угоди.
У яких областях найбільша загальна сума проданої землі
- Київська – 752,9 мільйона гривень,
- Харківська – 574,7 мільйона гривень,
- Полтавська – 271,1 мільйона гривень.
Ринок землі в Україні / Інфографіка Міністерство аграрної політики та продовольства України
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Головне про ринок землі
- З 1 липня 2021 року скасували мораторій на продаж аграрної землі, крім земель державної власності.
- Орендарі, які зараз винаймають у селян їхні паї, матимуть переважне право на викуп.
- До 2024 року купувати сільськогосподарську землю можуть тільки фізособи-громадяни України з обмеженням в 100 гектарів. Питання продажу землі іноземцям вирішуватиметься на загальнонаціональному референдумі.
Що треба знати про ринок землі / Інфографіка 24 каналу