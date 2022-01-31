Ринок землі: результати програми

Загальна площа земельних ділянок, за якими зареєстровані земельні угоди з 1 липня 2021 року по 27 січня 2022 року, складає 219 493 гектарів. Також 5 447 нотаріусів подали заяви для отримання доступу до Державного земельного кадастру.

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Загалом, кількість заяв склала 6 109, із яких:

погоджено – 5 412,

у черзі на розгляд – 1,

відмову отримали за 696.

Кількість земельних угод

Загалом, за сім місяців дії програми уклали 86 419 угод в рамках ринку землі. Лідером серед областей України за кількістю угод стала Харківська область. Також там продали й найбільше гектарів землі, однак, що стосується загальної вартості проданої землі, то лідирує Київська, а Харківська на другому місці. Дані рахували за період з 1 липня 2021 року по 27 січня 2022 року.

У яких областях продали найбільше гектарів

Харківська – 31 783 гектари ,

, Кіровоградська – 20 660,3 гектара,

Дніпропетровська – 19 248,8 гектара.

Області у яких продали найменше гектарів

Івано-Франківська – 770,3 гектара,

Чернівецька – 1 335,8 гектара,

Рівненська – 1 490 гектари.

Де найбільше уклали угод

Харківська – 8 847 угоди ,

, Київська – 6 293 угоди,

Полтавська – 6 213 угоди.

У яких областях найбільша загальна сума проданої землі

Київська – 752,9 мільйона гривень ,

, Харківська – 574,7 мільйона гривень,

Полтавська – 271,1 мільйона гривень.

Ринок землі в Україні / Інфографіка Міністерство аграрної політики та продовольства України

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Головне про ринок землі

З 1 липня 2021 року скасували мораторій на продаж аграрної землі, крім земель державної власності.

Орендарі, які зараз винаймають у селян їхні паї, матимуть переважне право на викуп.

До 2024 року купувати сільськогосподарську землю можуть тільки фізособи-громадяни України з обмеженням в 100 гектарів. Питання продажу землі іноземцям вирішуватиметься на загальнонаціональному референдумі.

Що треба знати про ринок землі / Інфографіка 24 каналу

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