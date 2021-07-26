Ринок землі: в яких областях продали найбільше землі від початку держпрограми

26 липня 2021 , 12:05
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Джерело:

Міністерство аграрної політики та продовольства України

Після того, як Рада дозволила продаж земель сільськогосподарського призначення, в Україні уклали майже 2 тисячі угоди. Загальна площа земель, стосовно яких зареєстровані угоди, складає 3 274 гектари.

Результати програми від 1 липня 

Майже за місяць дії програми, з 1 по 25 липня 2021 року, вже уклали 1 994 угоди. Також за цей час 410 нотаріусів подали заяви для отримання доступу до Державного земельного кадастру. 

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Кількість заяв досягла 4 610, з яких:

  • погоджено – 4 038,
  • у черзі – 47,
  • отримано відмову за 525.

Які області серед лідерів з продажу землі

  • Полтавська, де продали 587,4 гектара;
  • Харківська – 4 14,14 гектара;
  • Кіровоградська – 319,4 гектара;
  • Вінницька – 253,6 гектара;
  • Чернігівська – 205,3 гектара.
Нагадаємо, що станом на 12 липня лідером була Харківська область, де за 11 днів дії програми було продано 107,1 гектара землі. 

Детальніше про це Ринок землі: у яких областях продали найбільше з 1 липня 2021 року

Зверніть увагу, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на Конференції з питань реформ в Україні, у Вільнюсі, розповів, що уряд очікує залучити до 10 мільярдів доларів додаткових інвестицій у зв'язку із початком роботи ринку сільськогосподарських земель.

Ринок землі в Україні / Інфографіка Міністерство аграрної політики та продовольства України

Що потрібно знати про ринок землі

Що треба знати про ринок землі / Інфографіка 24 каналу

Автор: Дар'я Вереньова