Ринок землі: в яких областях продали найбільше землі від початку держпрограми

Після того, як Рада дозволила продаж земель сільськогосподарського призначення, в Україні уклали майже 2 тисячі угоди. Загальна площа земель, стосовно яких зареєстровані угоди, складає 3 274 гектари.

Результати програми від 1 липня

Майже за місяць дії програми, з 1 по 25 липня 2021 року, вже уклали 1 994 угоди. Також за цей час 410 нотаріусів подали заяви для отримання доступу до Державного земельного кадастру.

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Кількість заяв досягла 4 610, з яких:

погоджено – 4 038,

у черзі – 47,

отримано відмову за 525.

Які області серед лідерів з продажу землі

Полтавська, де продали 587,4 гектара;

Харківська – 4 14,14 гектара;

Кіровоградська – 319,4 гектара;

Вінницька – 253,6 гектара;

Чернігівська – 205,3 гектара.

Нагадаємо, що станом на 12 липня лідером була Харківська область, де за 11 днів дії програми було продано 107,1 гектара землі.

Детальніше про це Ринок землі: у яких областях продали найбільше з 1 липня 2021 року

, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на Конференції з питань реформ в Україні, у Вільнюсі, розповів, що уряд очікує залучити до 10 мільярдів доларів додаткових інвестицій у зв'язку із початком роботи ринку сільськогосподарських земель.

Ринок землі в Україні / Інфографіка Міністерство аграрної політики та продовольства України

Що потрібно знати про ринок землі

З 1 липня 2021 року скасували мораторій на продаж аграрної землі, крім земель державної власності.

Орендарі, які зараз винаймають у селян їхні паї, матимуть переважне право на викуп.

До 2024 року купувати сільськогосподарську землю можуть тільки фізособи-громадяни України з обмеженням в 100 гектарів. Питання продажу землі іноземцям вирішуватиметься на загальнонаціональному референдумі.

Станом на 11 липня було укладено 532 земельні угоди, загальна площа яких склала 570 гектарів, а 21 липня їх кількість склала вже 1 411 земельних угод.

Що треба знати про ринок землі / Інфографіка 24 каналу