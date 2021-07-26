Результати програми від 1 липня
Майже за місяць дії програми, з 1 по 25 липня 2021 року, вже уклали 1 994 угоди. Також за цей час 410 нотаріусів подали заяви для отримання доступу до Державного земельного кадастру.
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Кількість заяв досягла 4 610, з яких:
- погоджено – 4 038,
- у черзі – 47,
- отримано відмову за 525.
Які області серед лідерів з продажу землі
- Полтавська, де продали 587,4 гектара;
- Харківська – 4 14,14 гектара;
- Кіровоградська – 319,4 гектара;
- Вінницька – 253,6 гектара;
- Чернігівська – 205,3 гектара.
Детальніше про це Ринок землі: у яких областях продали найбільше з 1 липня 2021 року
Ринок землі в Україні / Інфографіка Міністерство аграрної політики та продовольства України
Що потрібно знати про ринок землі
- З 1 липня 2021 року скасували мораторій на продаж аграрної землі, крім земель державної власності.
- Орендарі, які зараз винаймають у селян їхні паї, матимуть переважне право на викуп.
- До 2024 року купувати сільськогосподарську землю можуть тільки фізособи-громадяни України з обмеженням в 100 гектарів. Питання продажу землі іноземцям вирішуватиметься на загальнонаціональному референдумі.
- Станом на 11 липня було укладено 532 земельні угоди, загальна площа яких склала 570 гектарів, а 21 липня їх кількість склала вже 1 411 земельних угод.
Що треба знати про ринок землі / Інфографіка 24 каналу