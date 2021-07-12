Ринок землі: у яких областях продали найбільше з 1 липня 2021 року

12 липня 2021 , 15:43
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Джерело:

Міністерство аграрної політики та продовольства України

В Україні укладено 532 земельні угоди після того, як уряд дозволив продаж земель сільськогосподарського призначення. Загальна площа земель, стосовно яких зареєстровані угоди, складає 570 гектарів.

Ринок землі: результати програми

За 11 днів від початку ринку землі 3,29 нотаріуса подали заяви для отримання доступу до Державного земельного кадастру, із них більше як 3,10 погоджено, а 123 – в черзі на розгляд, за 433 отримано відмову.

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У яких областях продали найбільше землі

  • Харківська – лідер серед областей України, оскільки тут вже продали 107,1 гектара землі;
  • Полтавська – 93,8 гектара;
  • Дніпропетровська – 61,1 гектара;
  • Херсонська – 38,9 гектара;
  • Сумська – 31,9 гектара.
Зауважте, що до 2024 року купувати сільськогосподарську землю можуть тільки фізособи-громадяни України з обмеженням в 100 гектарів. Питання продажу землі іноземцям вирішуватиметься на загальнонаціональному референдумі.

Ринок землі в Україні / Інфографіка Міністерство аграрної політики та продовольства України

Нагадаємо, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на Конференції з питань реформ в Україні у Вільнюс розповів, що уряд очікує залучити до 10 мільярдів доларів додаткових інвестицій у зв'язку із початком роботи ринку сільськогосподарських земель

Головне, що потрібно знати про ринок землі 

  • З 1 липня 2021 року скасували мораторій на продаж аграрної землі, крім земель державної власності.
  • Купувати земельні ділянки сільськогосподарського призначення можуть фізичні особи, громадяни України, проте не більше 100 гектарів в одні руки.
  • Орендарі, які зараз винаймають у селян їхні паї, матимуть переважне право на викуп.

Головне про ринок землі / Інфографіка 24 каналу

Автор: Дар'я Вереньова