Ринок землі: результати програми
За 11 днів від початку ринку землі 3,29 нотаріуса подали заяви для отримання доступу до Державного земельного кадастру, із них більше як 3,10 погоджено, а 123 – в черзі на розгляд, за 433 отримано відмову.
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У яких областях продали найбільше землі
- Харківська – лідер серед областей України, оскільки тут вже продали 107,1 гектара землі;
- Полтавська – 93,8 гектара;
- Дніпропетровська – 61,1 гектара;
- Херсонська – 38,9 гектара;
- Сумська – 31,9 гектара.
Ринок землі в Україні / Інфографіка Міністерство аграрної політики та продовольства України
Головне, що потрібно знати про ринок землі
- З 1 липня 2021 року скасували мораторій на продаж аграрної землі, крім земель державної власності.
- Купувати земельні ділянки сільськогосподарського призначення можуть фізичні особи, громадяни України, проте не більше 100 гектарів в одні руки.
- Орендарі, які зараз винаймають у селян їхні паї, матимуть переважне право на викуп.
Головне про ринок землі / Інфографіка 24 каналу