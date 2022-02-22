Ринок землі в Україні

"Український ринок сільськогосподарської землі працює лише сім місяців, але він уже зазнав впливу загрози війни і став важливим індикатором настрою внутрішнього інвестора", – зазначає експерта із земельних відносин Денис Башлик.

Читайте Бізнес в Україні продовжує працювати у звичайному режимі: опитування ЄБА

Чи справдились прогнози соцопитувань

Зі слів експерта, за результатами соцопитувань, які проводилися за кілька місяців до відкриття ринку, у перший рік землю готові були продати 10% пайовиків (690 тисяч осіб). Однак вони не підтвердились, оскільки за пів року пройшло близько 60 тисяч угод купівлі-продажу. В очікуванні зростання ціни більшість пайовиків вирішили притримати свої паї.

Нагадаємо! У період з 1 липня 2021 року по 27 січня 2022 року в Україні продали 219 493 гектарів, а їх кількість склала понад 86 тисяч. Також 5 447 нотаріусів подали заяви для отримання доступу до Державного земельного кадастру.

Зростання пропозиції

"Лютий 2022-го змінив їхню стратегію. Земельні служби агрохолдингів констатують триразове (якщо порівняти з січнем) збільшення звернень від пайовиків, які бажають продати землю, у Чернігівській та Сумській областях", – пише Башлик.

Також він додав, що пайовики, не торгуючись, погоджуються на середньоринкову ціну, хоча ще недавно її активно завищували, іноді навіть безапеляційно піднімали вартість прямо під час угоди у кабінеті нотаріуса.

Бували коригування на 15 тисяч та 20 тисяч гривень, найчастіше така риторика пайовиків призводила до зриву угоди,

– зауважує він.

Поділ інвесторів за рівнем толерантності до ризику

Зі слів експерта, 16 лютого, одна з дат передбачуваного вторгнення Росії в Україну, від запланованих угод відмовилися 5 клієнтів Land Club, усі ділянки знаходились у Чернігівській області.

Усі пʼятеро – інвестори, націлені на купівлю менше 50 гектарів землі (згідно із заявленою ними інвестиційною стратегією). Того ж дня всі ділянки (сукупно близько 30 гектарів землі) купили два інших клієнти, земельні банки яких уже наближаються до лімітованої законодавством позначки у 100 гектарів,

– ділиться експерт.

Башлик також відзначив, що апетити інвесторів навіть віддалено не задоволені, адже в обох у планах придбати набагато більше землі, для цього до угод вони залучають родичів та довірених осіб.

Тенденція зміни цін на землю

Середня ціна за гектар землі зросла з 1 000 доларів до 1 250 доларів. Разом з тим експерт підкреслює, що така динаміка відповідає прогнозам – плюс 20% за рік протягом пʼяти років після відкриття ринку. "Водночас за останній місяць середня ціна гектара піднялася з 1 250 доларів до 1 350 доларів", – ділиться він.

Попит, як і раніше, суттєво перевищує пропозицію, незважаючи на затишшя серед невеликих інвесторів. Тепер за актив конкурують важкоатлети, підігріваючи ціну,

– пише Денис Башлик.

Експерт вважає, що якщо небезпека конфлікту мине, то ціна на землю ще активніше поповзе вгору: пайовики заспокояться, пропозиція скоротиться, апетити власників ділянок знову зростуть, на ринок повернуться невеликі інвестори.

За песимістичного сценарію, в якому Росія продовжить розгойдувати військово-політичну ситуацію без повномасштабного наступу, перспективи ринку землі залишаються виключно позитивними,

– вважає він.

Башлик додає, що у такому разі наступні три місяці (до виникнення психологічної резистентності до новин про наступ та навчання) триватимуть панічні продажі, обсяг яких за поточної динаміки збільшить річний обсяг пропозиції на 0,5% від загальної кількості сільгоспземлі.

Головне про ринок землі

З 1 липня 2021 року скасували мораторій на продаж аграрної землі, крім земель державної власності.

Орендарі, які зараз винаймають у селян їхні паї, матимуть переважне право на викуп.

До 2024 року купувати сільськогосподарську землю можуть тільки фізособи-громадяни України з обмеженням в 100 гектарів. Питання продажу землі іноземцям вирішуватиметься на загальнонаціональному референдумі.

Що треба знати про ринок землі / Інфографіка 24 каналу