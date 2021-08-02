Ринок землі: скільки продали гектарів за перший місяць дії програми

2 серпня 2021 , 15:09
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Джерело:

Міністерство аграрної політики та продовольства України

В Україні продали майже 6 тисяч гектарів, з моменту запуску ринку землі. Кількість земельних угод, за місяць – понад 3 тисячі.

Результати програми за місяць

Загальна площа земельних ділянок, за якими зареєстровані земельні угоди з 1 липня по 1 серпня 2021 року, складає 5 927 гектарів. Також 4 327 нотаріусів подали заяви для отримання доступу до Державного земельного кадастру. 

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Загалом, кількість заяв склала 4 848, із яких:

  • погоджено – 4 268,
  • у черзі на розгляд – 18,
  • відмову отримали за 562.

Кількість земельних угод

Загалом, за місяць дії програми уклали 3 277 земельних угод. Лідером серед областей України за кількістю угод стала Київська, а найменше уклали у Луганській. 

У яких областях уклали найбільше угод протягом місяця (з 1 липня по 1 серпня 2021 року)

  • Київська – 475 земельні угоди,
  • Полтавська – 368 земельні угоди,
  • Сумська – 249 земельні угоди.

Області у яких уклали найменше земельних угод з 1 липня по 1 серпня 2021 року

  • У Луганській – 20 угоди,
  • В Одеській – 26 угоди,
  • У Миколаївській – 40 угод.

Як зростала кількість земельних угод 

Що потрібно знати про ринок землі

Що треба знати про ринок землі / Інфографіка 24 каналу

Автор: Дар'я Вереньова