Результати програми за місяць
Загальна площа земельних ділянок, за якими зареєстровані земельні угоди з 1 липня по 1 серпня 2021 року, складає 5 927 гектарів. Також 4 327 нотаріусів подали заяви для отримання доступу до Державного земельного кадастру.
Цікаво Купівля землі: які можуть бути джерела коштів у покупця
Загалом, кількість заяв склала 4 848, із яких:
- погоджено – 4 268,
- у черзі на розгляд – 18,
- відмову отримали за 562.
Кількість земельних угод
Загалом, за місяць дії програми уклали 3 277 земельних угод. Лідером серед областей України за кількістю угод стала Київська, а найменше уклали у Луганській.
У яких областях уклали найбільше угод протягом місяця (з 1 липня по 1 серпня 2021 року)
- Київська – 475 земельні угоди,
- Полтавська – 368 земельні угоди,
- Сумська – 249 земельні угоди.
Області у яких уклали найменше земельних угод з 1 липня по 1 серпня 2021 року
- У Луганській – 20 угоди,
- В Одеській – 26 угоди,
- У Миколаївській – 40 угод.
Як зростала кількість земельних угод
- Станом на 11 липня було укладено 532 земельні угоди, загальна площа яких склала 570 гектарів.
- 21 липня їх кількість склала вже 1 411 земельних угод.
- 25 липня було укладено 1 994 земельних угоди.
- 1 серпня – 3 277 земельних угод.
Що потрібно знати про ринок землі
- З 1 липня 2021 року скасували мораторій на продаж аграрної землі, крім земель державної власності.
- Орендарі, які зараз винаймають у селян їхні паї, матимуть переважне право на викуп.
- До 2024 року купувати сільськогосподарську землю можуть тільки фізособи-громадяни України з обмеженням в 100 гектарів. Питання продажу землі іноземцям вирішуватиметься на загальнонаціональному референдумі.
- Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на Конференції з питань реформ в Україні, у Вільнюсі, розповідав, що уряд очікує залучити до 10 мільярдів доларів додаткових інвестицій у зв'язку із початком роботи ринку сільськогосподарських земель.
- Міністр аграрної політики та продовольства України Роман Лещенко розповів, що середня вартість гектара земель сільгосппризначення станом на 30 липня складає близько 50 тисяч гривень.
Що треба знати про ринок землі / Інфографіка 24 каналу