Результати програми за місяць

Загальна площа земельних ділянок, за якими зареєстровані земельні угоди з 1 липня по 1 серпня 2021 року, складає 5 927 гектарів. Також 4 327 нотаріусів подали заяви для отримання доступу до Державного земельного кадастру.

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Загалом, кількість заяв склала 4 848, із яких:

погоджено – 4 268,

у черзі на розгляд – 18,

відмову отримали за 562.

Кількість земельних угод

Загалом, за місяць дії програми уклали 3 277 земельних угод. Лідером серед областей України за кількістю угод стала Київська, а найменше уклали у Луганській.

У яких областях уклали найбільше угод протягом місяця (з 1 липня по 1 серпня 2021 року)

Київська – 475 земельні угоди,

Полтавська – 368 земельні угоди,

Сумська – 249 земельні угоди.

Області у яких уклали найменше земельних угод з 1 липня по 1 серпня 2021 року

У Луганській – 20 угоди,

В Одеській – 26 угоди,

У Миколаївській – 40 угод.

Як зростала кількість земельних угод

Що потрібно знати про ринок землі

З 1 липня 2021 року скасували мораторій на продаж аграрної землі, крім земель державної власності.

Орендарі, які зараз винаймають у селян їхні паї, матимуть переважне право на викуп.

До 2024 року купувати сільськогосподарську землю можуть тільки фізособи-громадяни України з обмеженням в 100 гектарів. Питання продажу землі іноземцям вирішуватиметься на загальнонаціональному референдумі.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на Конференції з питань реформ в Україні, у Вільнюсі, розповідав, що уряд очікує залучити до 10 мільярдів доларів додаткових інвестицій у зв'язку із початком роботи ринку сільськогосподарських земель.

Міністр аграрної політики та продовольства України Роман Лещенко розповів, що середня вартість гектара земель сільгосппризначення станом на 30 липня складає близько 50 тисяч гривень.

Що треба знати про ринок землі / Інфографіка 24 каналу