Скільки коштує земля

Кожен землевласник сам вирішує, за якою ціною продавати свою землю. Це і є основна ознака відритого ринку. Проте до 2030 року буде діяти обмеження – мінімальна ціна на землю.

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Яка мінімальна ціна

Мінімальна ціна на землю буде на рівні нормативної грошової оцінки, яка залежить від місця та призначення землі (ріллі, перелоги; багаторічні насадження; сіножаті; пасовища). Відповідні ціни оприлюднив Держгеокадастр станом на 1 січня 2021 року.

Найдорожчою є змеля для багаторічних насаджень, а саме:

В Черкаський області один гектар можна придбати мінімум за 74 тисячі гривень.

області один гектар можна придбати мінімум за 74 тисячі гривень. Високі ціни також у Кіровоградській та Харківській областях – один гектар обійдеться мінімум в 67 тисяч гривень.

та областях – один гектар обійдеться мінімум в 67 тисяч гривень. Трохи більше як 64 тисячі гривень – мінімум, який доведеться викласти за землю у Полтавські області.

Проте є й значно дешевша в Україні земля:

У Львівській області гектар землі для багаторічних обійдеться всього у 27 тисяч гривень щонайменше.

області гектар землі для багаторічних обійдеться всього у 27 тисяч гривень щонайменше. Трохи дорожче в Житомирській області – 35 600 гривень за гектар.

області – 35 600 гривень за гектар. Охочі придбати землю у Херсонській, Рівненській, Івано-Франківській та Закарпатській областях заплатять щонайменше 37 тисяч гривень за гектар землі для багаторічних насаджень.

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Податки

Ринок землі також обкладається податком. Тож до суми, яка вказана у договорі купівлі-продажу, ще додасться 5% ПДФО та 1,5% військового збору.

Хто звільняється від такого оподаткування:

Власники земельних ділянок сільськогосподарського призначення та земельних паїв, які були отримані в порядку безоплатної передачі.

Пільгами при певних умовах і тільки раз на рік можуть скористатися особи, які отримали такі ділянки в процесі приватизації.

Прогнози цін

Якою буде справжня ціна

Фахівці з Держгеокадастру спрогнозували якою буде ціна на землю з відкриттям ринку. Найдорожче купуватимуть землю у Черкаській області за 1 870 – 2 500 доларів (51 200 – 68 500 гривень). Найдешевша земля буде у Житомирській області – 1 100 – 1 590 доларів (30 000 – 43 500 гривень).

Зверніть увагу, що це середня ціна на всю сільскогосподарську землю. Вище у матеріалі ми наводили нормативні показники на землю для багаторічних насаджень, яка є найдорожчою.

Ділянки поля уздовж основних трас, які теоретично можна перевести з сільгосппризначення в іншу категорію, і де можна побудувати ті ж АЗС, готель чи логістичний центр, вже зараз продаються по 10 тисяч доларів за гектар і вище,

– кажуть експерти Держгеокадастру.

Альтернативний прогноз висловив голова "Бізнес-Варти" Іван Мірошніченко. На його думку, у липні середня вартість гектару землі в Україні буде на рівні 2 500 доларів, тобто 68 тисяч гривень.

Ціна буде рости

Прем’єр-міністр Шмигаль переконаний, що вартість землі в Україні з роками ростиме.

Коли мова йде про відкриття ринку землі, це означає встановлення справедливості. Відкриття ринку землі призведе до зростання ціни на землю, як мінімум, у два рази протягом перших 3–5 років. Такі наші оцінки, такі оцінки експертів,

– сказав Шмигаль.

Радник прем'єр-міністра України Дмитро Ливч називає справжню вартість української землі на рівні 5 тисяч доларів.

Притримати ділянки до 2024 року радить й фінансист Сергій Фурса, який переконаний, що ціни зростуть тоді, коли на ринок зайдуть іноземні інвестори та юридичні особи.

Зараз немає сенсу, хіба що ви дуже довго чекали і бажаєте позбутися землі. Допоки на ринку обмежене коло покупців, тобто немає можливості в юридичних осіб купувати землю, то ціна буде обмежена,

– зауважив Сергій Фурса.

Скільки заробить Україна

Денис Шмигаль зазначив, що завдяки впровадженню електронних земельних аукціонів потенціал збільшення надходжень до місцевих бюджетів за умови ефективного управління землею становитиме до 12 мільярдів гривень.

А от надходження до державного бюджету будуть нижчі – 500 мільйонів гривень на першому етапі, спрогнозував заступник міністра агрополітики Тарас Висоцький в ефірі одного з українських телеканалів. Все тому, що:

До державного бюджету йтиме лише 1% від вартості продажу землі.

Попри те, що 90% українців раді мати право продати свою землю, лише 7% і справді готові це зробити. Тож першими роками надходження до бюджету будуть низькими.

До теми Відкрився ринок землі: що це означає і яким законом регулюється

Ринок землі: що потрібно знати

З 1 липня 2021 року скасовується мораторій на продаж аграрної землі, крім земель державної власності.

Купувати земельні ділянки сільськогосподарського призначення можуть фізичні особи, громадяни України, проте не більше 100 гектарів в одні руки.

Продавати землю, яка перебуває у державній чи комунальній власності не можна. Іноземцям також ринок землі поки недоступний.

Зате орендарі, які зараз орендують у селян їхні паї, матимуть переважне право на викуп, якщо домовляться із власником – і зійдуться в ціні.

Такі обмеження діятимуть 2,5 роки. Після цього на ринок землі зайдуть юридичні особи (компанії) зі змогою купувати 10 тисяч гектарів. І, можливо, іноземці.

Що треба знати про ринок землі в Україні / Інфографіка 24 каналу