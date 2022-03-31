Ринок нафти в тіні, а танкери зникають з радарів: Росія намагається обійти санкції, – CNN

Навіть попри те, що офіційно ембарго на російську нафту ввели лише у США, велика кількість країн-гравців нафтового ринку, уникають її покупки, принаймні відкрито.

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Як російські танкери обходять санкції

Видання CNN звертає увагу, що останнім часом все частіше танкери з сирою російською нафтою та нафтопродуктів зникають з радарів. До такої практики російські танкери вдаються, щоб уникнути санкцій.

Згідно з міжнародними правилами, нафтові танкери повинні практично весь час стежити за тим, щоб транспондери були включені. Тіньова активність російських танкерів зросла на 600%, згідно з аналітикою компанії Windward, яка відстежує такі випадки.

Невтішна статистика тіньової активності російських танкерів

За один тиждень з 12 березня було зафіксовано 33 випадки тіньової активності танкерів, які перевозять російську нафту і нафтопродукти.

Це на 236% вище, ніж в середньому за тиждень за попередні 12 місяців.

Ми спостерігаємо сплеск числа випадків, коли російські танкери навмисно відключають транспондери, щоб обійти санкції. Російський флот починає приховувати своє місцеперебування і свій експорт,

– розповідає гендиректор Windward Амі Даніель.

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Також у Windward нагадали, що судна можуть відключати транспондери з міркувань безпеки, але у компанії впевнені, що російські танкери йдуть в тінь не з цієї причини. "Ці судна хочуть зникнути з радарів. З точки зору дотримання вимог – це червоний прапор", – вважає Даніель.

"Це піар катастрофа"

Схожа поведінка вже спостерігалась раніше, коли США ввели санкції проти Венесуели та Ірану з ембарго на покупку їх нафти. Вашингтон заборонив імпорт, але це рішення не забороняє Заходу купувати російську нафту.

Західні країни не хочуть вести бізнес з Росією через війну в Україні. Адже такий кривавий бізнес поставить клеймо на репутації будь-якої компанії. На думку аналітиків, це допомагає пояснити сплеск тіньової активності, оскільки покупці не хочуть ризикувати репутацією, і щоб їх виставили тими, хто скуповує російську нафту під час війни.

Це піар-катастрофа,

– зазначив віцепрезидент Mizuho Securities Роберт Яугер.

Хто купує та куди йде російська нафта

За оцінками дослідницької компанії Rystad Energy, з початку війни кудись зникало від 1,2 до 1,5 мільйона барелів російської нафти на день. Аналітики вважають, що нафту таємно купують нафтопереробні заводи в Китаї та Індії.

Нагадаємо, що індійські держкомпанії готувались купувати російську нафту на тлі відмови американських та європейських компаній купувати паливо Росії після початку війни в Україні.

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Що стосується попиту на російську нафту, то він високий, адже вона продається приблизно на 30 доларів дешевше, ніж нафта еталонної марки Brent.