Ринок нафти в тіні, а танкери зникають з радарів: Росія намагається обійти санкції, – CNN
Джерело:CNN Business
Через війну Росії в Україні частина нафтового ринку пішла в тінь. Більшість країн приховує, що купує російську нафту з репутаційних міркувань, а тіньова активність російських танкерів зросла на 600%.
Навіть попри те, що офіційно ембарго на російську нафту ввели лише у США, велика кількість країн-гравців нафтового ринку, уникають її покупки, принаймні відкрито.
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Як російські танкери обходять санкції
Видання CNN звертає увагу, що останнім часом все частіше танкери з сирою російською нафтою та нафтопродуктів зникають з радарів. До такої практики російські танкери вдаються, щоб уникнути санкцій.
Згідно з міжнародними правилами, нафтові танкери повинні практично весь час стежити за тим, щоб транспондери були включені. Тіньова активність російських танкерів зросла на 600%, згідно з аналітикою компанії Windward, яка відстежує такі випадки.
Невтішна статистика тіньової активності російських танкерів
- За один тиждень з 12 березня було зафіксовано 33 випадки тіньової активності танкерів, які перевозять російську нафту і нафтопродукти.
- Це на 236% вище, ніж в середньому за тиждень за попередні 12 місяців.
Ми спостерігаємо сплеск числа випадків, коли російські танкери навмисно відключають транспондери, щоб обійти санкції. Російський флот починає приховувати своє місцеперебування і свій експорт,
– розповідає гендиректор Windward Амі Даніель.
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Також у Windward нагадали, що судна можуть відключати транспондери з міркувань безпеки, але у компанії впевнені, що російські танкери йдуть в тінь не з цієї причини. "Ці судна хочуть зникнути з радарів. З точки зору дотримання вимог – це червоний прапор", – вважає Даніель.
"Це піар катастрофа"
Схожа поведінка вже спостерігалась раніше, коли США ввели санкції проти Венесуели та Ірану з ембарго на покупку їх нафти. Вашингтон заборонив імпорт, але це рішення не забороняє Заходу купувати російську нафту.
Західні країни не хочуть вести бізнес з Росією через війну в Україні. Адже такий кривавий бізнес поставить клеймо на репутації будь-якої компанії. На думку аналітиків, це допомагає пояснити сплеск тіньової активності, оскільки покупці не хочуть ризикувати репутацією, і щоб їх виставили тими, хто скуповує російську нафту під час війни.
Це піар-катастрофа,
– зазначив віцепрезидент Mizuho Securities Роберт Яугер.
За оцінками дослідницької компанії Rystad Energy, з початку війни кудись зникало від 1,2 до 1,5 мільйона барелів російської нафти на день. Аналітики вважають, що нафту таємно купують нафтопереробні заводи в Китаї та Індії.
Нагадаємо, що індійські держкомпанії готувались купувати російську нафту на тлі відмови американських та європейських компаній купувати паливо Росії після початку війни в Україні.
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Що стосується попиту на російську нафту, то він високий, адже вона продається приблизно на 30 доларів дешевше, ніж нафта еталонної марки Brent.
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