Прогнозуємо подорожчання на 30%, – експерт про ринок нерухомості в Україні

Світові процеси, інфляція та здорожчання вартості матеріалів, зокрема металу в 2,5 рази, впливають на ринок нерухомості. Окрім зовнішніх чинників, подорожчання спричиняють і внутрішні.

Про це в ефірі 24 каналу розповів експерт ринку нерухомості Олексій Коваль. В Україні якісного житла було замало, тож зросла пропозиція та відповідно ціна на нього. Із початку 2022 року фахівці прогнозують нову хвилю подорожчання нерухомості.

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"На початку липня прийняли законопроєкт, який вводить додаткові податкові навантаження на постачання житла. Це призведе до подорожчання на 30% або більше", – зазначив Коваль.

Раніше податком на додану вартість обкладали перше постачання житла. Новий законопроєкт передбачає оподаткування й другого постачання житла з 2022 року.

У сукупності з подорожчанням металу, це призведе до значного зростання цін на нерухомість.

Зростання оренди та подорожчання на вторинному ринку

Експерт зазначив, що новобудови – це локомотив на ринку нерухомості. Після здорожчання на них помітне й невелике подорожчання на вторинному ринку. Щодо оренди житла, то останнє слово буде за тим, хто винайматиме квартиру.

Коли орендар здає житло в оренду, він рахує вартість придбаної квартири, ремонту й закладає 10 – 11 років покупності. За такою формулою, коли зростає вартість нерухомості, буде зростати й оренда.

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"Тут не все залежить від орендодавця. В Україні цей ринок досить обмежений і кількість людей, які винаймають житло, збільшується, але не в геометричній прогресії. Останнє слово буде за орендарем", – пояснив Коваль.

Можливість купити житло за старими цінами

Оскільки податкові зміни планують запровадити з 2022 року, охочі мають можливість купити житло за старими цінами без додаткових податкових навантажень. З огляду на це, на купівлю нерухомості зріс попит.

"На одну квартиру в новобудові може бути декілька охочих купити. І попит зростає", – підкреслив Коваль.

Експерт додав, що попит сповільниться, якщо ціни на житло сягнуть рівня 2008 року. У цій ситуації може бути 2 сценарії розвитку:

чергова криза, після якої ціни впадуть,

вирівнювання цін, як у європейських країнах, та стабільне зростання цін на декілька відсотків щороку.

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