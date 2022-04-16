Водночас офіційний курс долара зафіксований. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко 16 квітня в ефірі телемарафону, повідомляє 24 канал.

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Зараз курс долара більш-менш стабільний. Я говорю не про офіційний курс, який зафіксований, а сформований на ринку,

– розповів Марченко.

Міністр фінансів додає, що це свідчить про довіру громадян до уряду. "Громадяни довіряють національній валюті і банківській системі", – заявив Сергій Марченко.

Водночас НБУ здійснює контроль над обігом валюти і не допускає зловживань.