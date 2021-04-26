Згідно з постановою НКРЕКП газопостачальні компанії повинні були оприлюднити свої річні, фіксовані пропозиції до 25 квітня 2021 року. Тепер газопостачальники автоматично переведуть своїх клієнтів на них, що дотепер користувалися місячними тарифними планами.

Річні тарифи газопостачальників

Річні тарифи газопостачальників коливаються від 7,88 гривні до 13,50 гривні за кубометр газу, що будуть діяти для українців з 1 травня 2021 року по 30 квітня 2022 року. Ціна на газ для клієнтів Постачальника останньої надії (ПОН) у травні становитиме 9,57 гривні за кубометр.

Актуально "Нафтогаз" назвав річний тариф на газ

Нагадаємо! Ціни газопостачальники вказали без урахування вартості доставки: за розподіл палива люди сплачують операторам газорозподільних мереж (облгазам) окремо згідно з чинними тарифами на доставку газу.

Найнижчі ціни річного тарифу

Згідно з опублікованими річними тарифами найнижчий становить 7,88 гривні за кубометр газу, що пропонує лише один луцький постачальник.

7,88 гривні за кубометр – ДП "Евода трейд" КП "Луцькводоканал",

7,89 гривні за кубометр – ТОВ "Черкасигаз збут" і ТОВ "Уманьгаз збут",

7,96 гривні за кубометр – "Нафтогаз України",

7,98 гривні за кубометр – ТОВ "Волиньелектрозбут" та ТОВ "Закарпаття Енергозбут".

Близько 17 регіональних газопостачальників встановили ціну у 7,99 гривні за кубометр.

Найвищі ціни річного тарифу

Найвищу ціну тарифу у 13,50 гривень за кубометр газу запропонували три газопостачальники.

13,50 гривні за кубометр – ТОВ "Херсонська обласна енергопостачальна компанія", ТОВ "Житомирська обласна енергопостачальна компанія", ТОВ "Чернівецька обласна енергопостачальна компанія".

12,90 гривні за кубометр – ТОВ "Азовгаз";

12,58 гривні за кубометр – ТОВ "Маргаз";

11,99 гривні за кубометр – ТОВ "Стрийнафтогаз";

11,22 гривні за кубометр – ТОВ "ТАС енергія країни".

Пропозиції решти 23 компаній коливаються від 8,20 гривні до 11 гривень за кубометр.

Що передбачає річний тариф на газ