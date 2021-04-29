Річний тариф на газ: чи можна не укладати договір та що буде з субсидією

З 1 травня для українців почнуть діяти річні тарифи на газ. Чи зможе населення не укладати річний договір, як тепер платити за газ та чи вплине це на субсидію, розповідаємо далі.

Що було з тарифами до 1 травня 2021 року

Можливість перейти на річні газові тарифи, зафіксувавши ціну на 12 місяців, в українців з'явилась вже давно, проте лише деякі скористались нею. Вже рік кожен споживач в Україні отримав можливість обирати постачальника, виходячи з найвигідніших тарифів.

Читайте також Україна може вийти на самозабезпечення газом впродовж 10 років: дані незалежного дослідження

"Тарифні протести" 2021 року

У Європі зимою 2020 – 2021 року ціна на газ становила від 7 до 10 гривень за кубометр через значні похолодання. Підняття цін у Європі відчули на собі й українці.

З 1 січня 2021 року в Україні значно зросли ціни на газ для населення. Як результат суми в комунальних платіжках були чималі. До того ж з 2020 року за постачання потрібно платити окремо, адже це стали окремі послуги.

Через це у низці міст відбулися протести, оскільки населення вимагало від влади повернути старі тарифи.

18 січня 2021 року уряд встановив граничну ціну на газ 6,99 гривні за кубометр з 1 лютого по 31 березня 2021 року.

Нагадаємо, що 1 березня 2021 року у НКРЕКП розповіли , що лише трохи більше, як 600 тисяч споживачів скористались можливістю й змінили постачальника.

Проте подібне рішення уряду викликало здивування з боку МВФ, оскільки однією з умов надання траншів є вільний газовий ринок. Саме тому було прийнято рішення запровадити річні тарифи, щоб застерегти населення від захмарних цін на газ узимку.

Як з 1 травня 2021 року платитимуть українці за газ

Для населення фактично нічого не зміниться. Воно, як і раніше повинно буде платити згідно з лічильниками за спожитий газ до 25 числа кожного місяця за попередній. На річні тарифи українців переведуть автоматично з 1 травня 2021 року.

Нагадаємо, що згідно з постановою НКРЕКП, газопостачальні компанії 25 квітня 2021 року вже оприлюднили свою річну пропозицію. Тобто, ціна для українців на газ з 1 травня зафіксується на рік (з 1 травня 2021 року по 30 квітня 2022 року).

Чи зміниться тариф для тих хто уклав річний тариф у 2020 році

Тарифи для тих українців, що уклали річні контракти з постачальниками у попередньому 2020 році нічого не зміниться. Вони сплачуватимуть за газ з 1 травня за старою ціною, а коли дія контракту закінчиться, то їх автоматично переведуть на пропозицію яку оголосили постачальники 25 квітня.

Чи можливе зменшення тарифу

Важливим аспектом є той момент, що постачальники не зможуть збільшувати тарифи протягом 12 місяців, доки діятиме укладений договір, але можуть їх зменшити. Відтак, уряд прогнозує, що влітку тарифи будуть нижчими. Це пов'язане з тим, що влітку ціна на газ на європейських хабах може традиційно почати знижуватися й в українських компаній з'явиться більше можливостей для зниження ціни.

Чи можна відмовитись від річного тарифу

Українці можуть відмовитись від укладання річного тарифу й залишитись споживачем місячних тарифів. Також контракт ще може бути квартальним та піврічним. Зверніть увагу, що газопостачальна компанія може відмовити споживачу у поверненні до річного тарифу, проте не зобов'язана.

На що звернути увагу

Обираючи між різними варіантами комерційного контракту (місячний, річний, піврічний, квартальний) варто пам'ятати, що зазвичай в Україні влітку тарифи значно нижчі, ніж узимку. До прикладу у літню пору року вартість одного кубометра газу може бути близько 4 гривень, у той час, як у холодну пору ціна може сягати 7 – 13 гривень.

Як перейти на комерційний контракт

Щоб відмовитись від річного тарифу на який українців переведуть автоматично з 1 травня 2021 року, можна скористатись декількома варіантами від звичного всім листа до телефонного дзвінка чи за допомогою мережі інтернет. Наголосимо, що для зміни тарифу у колишнього постачальника нових документів непотрібно (до прикладу, був річний, а ви хочете змінити на місячний, у такому випадку додаткових документів непотрібно).

У якій формі можна відмовитись від річного тарифу:

надіслати паперовий лист на юридичну адресу постачальника,

надіслати лист на електронну адресу постачальника,

оформити відповідну заявку на сайті постачальника,

зателефонувати до call-центру постачальника,

скористатись чат-ботом,

скористатись мобільним застосунком.

Термін надходження заявки споживача: газопостачальна компанія до якої ви звернулись повинна у 15 денний термін підтвердити отримання заявки.

Чи можуть вам відмовити: компанія може відмовити споживачу у переході на інший контракт про що повинна сповістити не пізніше 10 днів після того, як отримала заявку.

Перехід на новий тариф: газопостачальна компанія, споживачем якої ви є, у разі переходу на інший контракт (тарифний план) повинна сповістити вас про це не пізніше ніж через 3 робочі дні.

Зміна умов контракту постачальником

Варто зазначити, що постачальник може змінити умови будь-якого комерційного контракту (місячний, річний, піврічний, квартальний), але зобов'язаний сповістити та проінформувати своїх споживачів не пізніше як за 30 днів до зміни. Проте, зміна ціни газу ще не означає зміни умов комерційного контракту.

Як сповістять споживача:

в особистому кабінеті на сайті газопостачальної компанії,

у квитанції для оплати за газ (зверніть увагу, шрифт буде такий самий, як і сума для оплати).

Чи зімнеться щось для пільговиків та субсидіантів

З переходом на річний тариф для субсидіантів нічого не зміниться. Для того, щоб не втратити субсидію, як і раніше потрібно буде сплачувати за газ до 25 числа кожного місяця за попередній. Платити українці за газ будуть згідно з лічильником, як це було раніше, передаючи його показники облгазам.

Способи передачі показників газового лічильника

телефоном;

у мобільному додатку чи чат-боті;

шляхом зазначення показань у сплаченому рахунку (квитанції абонентської книжки);

на електронну адресу.

До теми Як передати показники газового лічильника облгазам

Зміна постачальника

Також кожен може змінити постачальника газу і це не ніяк вплине на субсидію чи пільги, якими користується українець. Для цього нікуди ходити не потрібно, оскільки газопостачальна компанія сама надасть усю інформацію органам соціального захисту. Така процедура пов'язана з карантинними обмеженнями.

У разі, якщо газопостачальника з яким українець украв річний тариф позбавлять ліцензії, або він збанкрутує, то всіх його споживачів автоматично під'єднають до постачальника останньої надії (ПОН).

Постачальник останньої надії

В Україні постачальником останньої надії є компанія "Нафтогаз Україна". Ціна річного тарифу для споживачів "Нафтогаз Україна" становить 7,96 гривні. Проте, це ціна без врахування вартості розподілу газу – доставки.

Тарифи на газ

Середня вартість газу за один кубометр в Україні нині становить 9 гривень, виходячи з тарифів, що оголосили газопостачальні компанії.

Травневі тарифи 2021 року

Найнижчий цінник на блакитне паливо, серед компаній, що оприлюднили місячну пропозицію на газ, встановив "Луцькводоканал" – 7,88 гривні за кубометр, проте це на 1 гривню більше, ніж було у квітні (6,88 гривні за кубометр – квітнева ціна). Найвищою виявилась пропозиція від "ТАС енергія країни" – 11,22 гривні за кубометр.

Річний тариф на 2021 – 2022 роки

Річні тарифи газопостачальників коливаються від 7,88 гривні до 13,50 гривні за кубометр газу, що будуть діяти для українців з 1 травня 2021 року по 30 квітня 2022 року. Ціна на газ для клієнтів ПОН у травні становитиме 9,57 гривні за кубометр.

Варто ознайомитись Який річний тариф на газ чекає українців у 2021 – 2022 роках

Ціни газопостачальники вказали без урахування вартості доставки: за розподіл палива люди сплачують операторам газорозподільних мереж (облгазам) окремо згідно з чинними тарифами на доставку газу.