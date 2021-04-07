З травня діятиме річний тариф на газ: регулятор затвердив умови

Читать новость на русском

Джерело:

24 канал

Нацкомісія з тарифів 7 квітня ухвалила постанову про річну ціну на газ для населення. Вона почне діяти з 1 травня та буде чинною цілий рік.

Постачальники газу будуть зобов'язані встановити базову ціну на рік "за замовчуванням" і не підвищувати її. Засідання НКРЕКП транслювали онлайн.

Читайте також В Україні завершується опалювальний сезон: коли й де вимкнуть тепло

Як це працюватиме

На сайті комісії оприлюднили документ, де роз'яснили усі деталі.

  • Компанії, які мають намір постачати газ побутовим споживачам, повинні до 25 квітня оприлюднити на своїх сайтах ціну на природний газ. Вона буде діяти протягом року.
  • Так, річна пропозиція почне діяти з 1 травня до 30 квітня 2022 року. Збільшувати вартість у цей період постачальник не зможе.

Чи може людина змінити пропозицію

Крім річної ціни, постачальник має право пропонувати інші комерційні пропозиції. Їхні умови можуть відрізнятися від ціни та умов річної пропозиції.

  • Якщо людина бажає обрати іншу комерційну пропозицію постачальника, то вона має подати нову заяву-приєднання.
  • Проте якщо споживач змінить пропозицію або ж постачальника протягом року, то, компанія може відмовити людині повторно постачати газ за річним тарифом.

Наголосили, що термін дії річної ціни не залежить від початку постачання газу людині, тобто у будь-якому випадку він діятиме до 30 квітня наступного року.

Зверніть увагу! Раніше "Нафтогаз" пропонував річний тариф для населення. Він діяв протягом серпня – грудня 2020 року. Наприкінці року він становив 6,45 гривні за метр кубічний з ПДВ.