З травня діятиме річний тариф на газ: регулятор затвердив умови

Джерело:24 канал
Нацкомісія з тарифів 7 квітня ухвалила постанову про річну ціну на газ для населення. Вона почне діяти з 1 травня та буде чинною цілий рік.
Постачальники газу будуть зобов'язані встановити базову ціну на рік "за замовчуванням" і не підвищувати її. Засідання НКРЕКП транслювали онлайн.
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На сайті комісії оприлюднили документ, де роз'яснили усі деталі.
Крім річної ціни, постачальник має право пропонувати інші комерційні пропозиції. Їхні умови можуть відрізнятися від ціни та умов річної пропозиції.
Наголосили, що термін дії річної ціни не залежить від початку постачання газу людині, тобто у будь-якому випадку він діятиме до 30 квітня наступного року.Зверніть увагу! Раніше "Нафтогаз" пропонував річний тариф для населення. Він діяв протягом серпня – грудня 2020 року. Наприкінці року він становив 6,45 гривні за метр кубічний з ПДВ.