Нацкомісія з тарифів 7 квітня ухвалила постанову про річну ціну на газ для населення. Вона почне діяти з 1 травня та буде чинною цілий рік.

Постачальники газу будуть зобов'язані встановити базову ціну на рік "за замовчуванням" і не підвищувати її. Засідання НКРЕКП транслювали онлайн.

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Як це працюватиме

На сайті комісії оприлюднили документ, де роз'яснили усі деталі.

Компанії, які мають намір постачати газ побутовим споживачам, повинні до 25 квітня оприлюднити на своїх сайтах ціну на природний газ. Вона буде діяти протягом року.

на природний газ. Вона буде діяти протягом року. Так, річна пропозиція почне діяти з 1 травня до 30 квітня 2022 року. Збільшувати вартість у цей період постачальник не зможе.

Чи може людина змінити пропозицію

Крім річної ціни, постачальник має право пропонувати інші комерційні пропозиції. Їхні умови можуть відрізнятися від ціни та умов річної пропозиції.

Якщо людина бажає обрати іншу комерційну пропозицію постачальника, то вона має подати нову заяву-приєднання.

Проте якщо споживач змінить пропозицію або ж постачальника протягом року, то, компанія може відмовити людині повторно постачати газ за річним тарифом.

Наголосили, що термін дії річної ціни не залежить від початку постачання газу людині, тобто у будь-якому випадку він діятиме до 30 квітня наступного року.

Зверніть увагу! Раніше "Нафтогаз" пропонував річний тариф для населення. Він діяв протягом серпня – грудня 2020 року. Наприкінці року він становив 6,45 гривні за метр кубічний з ПДВ.