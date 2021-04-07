З травня діятиме річний тариф на газ: регулятор затвердив умови
Нацкомісія з тарифів 7 квітня ухвалила постанову про річну ціну на газ для населення. Вона почне діяти з 1 травня та буде чинною цілий рік.
Джерело:24 канал
Постачальники газу будуть зобов'язані встановити базову ціну на рік "за замовчуванням" і не підвищувати її. Засідання НКРЕКП транслювали онлайн.
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Як це працюватиме
На сайті комісії оприлюднили документ, де роз'яснили усі деталі.
- Компанії, які мають намір постачати газ побутовим споживачам, повинні до 25 квітня оприлюднити на своїх сайтах ціну на природний газ. Вона буде діяти протягом року.
- Так, річна пропозиція почне діяти з 1 травня до 30 квітня 2022 року. Збільшувати вартість у цей період постачальник не зможе.
Чи може людина змінити пропозицію
Крім річної ціни, постачальник має право пропонувати інші комерційні пропозиції. Їхні умови можуть відрізнятися від ціни та умов річної пропозиції.
- Якщо людина бажає обрати іншу комерційну пропозицію постачальника, то вона має подати нову заяву-приєднання.
- Проте якщо споживач змінить пропозицію або ж постачальника протягом року, то, компанія може відмовити людині повторно постачати газ за річним тарифом.
Наголосили, що термін дії річної ціни не залежить від початку постачання газу людині, тобто у будь-якому випадку він діятиме до 30 квітня наступного року.
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