Як річний тариф на газ вплине на субсидії для українців

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Джерело:

"Слово і діло"

З 1 травня 2021 року в Україні запрацює річний тариф, у зв'язку з чим газопостачальні компанії повинні зафіксувати річні ціни на блакитне паливо без права підіймати її. Регулятор вже повідомив, що річний тариф ніяким чином не вплине на субсидії українців.

Що буде з субсидіями

Всі субсидії та пільги на оплату комунальних послуг українців, у тому числі й газу, залишаться монетизованими. Найбільша газопостачальна компанія в Україні "Нафтогаз" запевнила, що ніяких змін стосовно субсидій населення не чекає.

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Одержувачі субсидій та соціальних виплат й надалі їх отримуватимуть, навіть якщо змінять газопостачальника. Нагадаємо, що у рамках річного тарифу споживачі можуть самі обрати постачальника блакитного палива, зважаючи на те чий тариф для них буде більш прийнятним.

Спрощення процедури у зв'язку з карантином

Також українцям, що отримують субсидії не потрібно буде надавати додаткові довідки та відвідувати органи соціального захисту у зв'язку з карантином і налагодженим обміном інформації соцзахисту і газівників. У "Нафтогазі" відмітили, що нині інформацією про клієнтів щомісяця обмінюється виключно постачальник з управлінням соцзахисту населення.

Ми зацікавлені в тому, щоб людині нарахували субсидію, щоб вона нею заплатила за газ,
– додали в "Нафтогазі".

Що відомо про річний тариф

  • НКРЕКП 7 квітня ухвалила постанову про річну ціну на газ для населення.
  • Компанії, які мають намір постачати газ побутовим споживачам, повинні до 25 квітня оприлюднити річну ціну тарифу на газ.
  • Збільшувати вартість блакитного палива газопостачальники не зможуть протягом року.

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