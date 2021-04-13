З 1 травня 2021 року в Україні запрацює річний тариф, у зв'язку з чим газопостачальні компанії повинні зафіксувати річні ціни на блакитне паливо без права підіймати її. Регулятор вже повідомив, що річний тариф ніяким чином не вплине на субсидії українців.

Що буде з субсидіями

Всі субсидії та пільги на оплату комунальних послуг українців, у тому числі й газу, залишаться монетизованими. Найбільша газопостачальна компанія в Україні "Нафтогаз" запевнила, що ніяких змін стосовно субсидій населення не чекає.

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Одержувачі субсидій та соціальних виплат й надалі їх отримуватимуть, навіть якщо змінять газопостачальника. Нагадаємо, що у рамках річного тарифу споживачі можуть самі обрати постачальника блакитного палива, зважаючи на те чий тариф для них буде більш прийнятним.

Спрощення процедури у зв'язку з карантином

Також українцям, що отримують субсидії не потрібно буде надавати додаткові довідки та відвідувати органи соціального захисту у зв'язку з карантином і налагодженим обміном інформації соцзахисту і газівників. У "Нафтогазі" відмітили, що нині інформацією про клієнтів щомісяця обмінюється виключно постачальник з управлінням соцзахисту населення.

Ми зацікавлені в тому, щоб людині нарахували субсидію, щоб вона нею заплатила за газ,

– додали в "Нафтогазі".

Що відомо про річний тариф

НКРЕКП 7 квітня ухвалила постанову про річну ціну на газ для населення.

Компанії, які мають намір постачати газ побутовим споживачам, повинні до 25 квітня оприлюднити річну ціну тарифу на газ.

Збільшувати вартість блакитного палива газопостачальники не зможуть протягом року.

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