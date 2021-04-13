Як річний тариф на газ вплине на субсидії для українців
З 1 травня 2021 року в Україні запрацює річний тариф, у зв'язку з чим газопостачальні компанії повинні зафіксувати річні ціни на блакитне паливо без права підіймати її. Регулятор вже повідомив, що річний тариф ніяким чином не вплине на субсидії українців.
Джерело:"Слово і діло"
Що буде з субсидіями
Всі субсидії та пільги на оплату комунальних послуг українців, у тому числі й газу, залишаться монетизованими. Найбільша газопостачальна компанія в Україні "Нафтогаз" запевнила, що ніяких змін стосовно субсидій населення не чекає.
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Одержувачі субсидій та соціальних виплат й надалі їх отримуватимуть, навіть якщо змінять газопостачальника. Нагадаємо, що у рамках річного тарифу споживачі можуть самі обрати постачальника блакитного палива, зважаючи на те чий тариф для них буде більш прийнятним.
Спрощення процедури у зв'язку з карантином
Також українцям, що отримують субсидії не потрібно буде надавати додаткові довідки та відвідувати органи соціального захисту у зв'язку з карантином і налагодженим обміном інформації соцзахисту і газівників. У "Нафтогазі" відмітили, що нині інформацією про клієнтів щомісяця обмінюється виключно постачальник з управлінням соцзахисту населення.
Ми зацікавлені в тому, щоб людині нарахували субсидію, щоб вона нею заплатила за газ,
– додали в "Нафтогазі".
Що відомо про річний тариф
- НКРЕКП 7 квітня ухвалила постанову про річну ціну на газ для населення.
- Компанії, які мають намір постачати газ побутовим споживачам, повинні до 25 квітня оприлюднити річну ціну тарифу на газ.
- Збільшувати вартість блакитного палива газопостачальники не зможуть протягом року.
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