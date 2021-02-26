Річний тариф на газ запрацює з 1 квітня, – ЗМІ

В Україні діє максимальна фіксована ціна на газ до 31 березня 2021 року. Тарифом передбачена вартість до 6,99 гривні за кубометр. Від 1 квітня для населення запрацює нова система тарифоутворення.

Оператори газопостачання встановлюватимуть фіксовану ціну на рік від 1 квітня.

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Користувачі зможуть перейти на місячний тариф або річний у будь-який зручний для них момент. У Кабміні переконані, що такий формат тарифів дозволить користувачам обирати найбільш економічний для себе варіант.

Тарифи на газ у березні є нижче

Газопостачальні компанії вже оприлюднили ціни на березень. Вони не перевищують 6,99 гривні за куб.

У "Нафтогазі" заявляли про нижчу ціну – у березні клієнти цього газопостачальника будуть сплачувати 6,86 гривні за кубометр.

Фіксована ціна була встановлена й на безпосередню плату за розподіл блакитного палива. Проте, така ціна діятиме до 31 березня 2021 року.

Чому змінилися тарифи