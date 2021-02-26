Річний тариф на газ запрацює з 1 квітня, – ЗМІ
В Україні діє максимальна фіксована ціна на газ до 31 березня 2021 року. Тарифом передбачена вартість до 6,99 гривні за кубометр. Від 1 квітня для населення запрацює нова система тарифоутворення.
Джерело:"Економічна правда"
Оператори газопостачання встановлюватимуть фіксовану ціну на рік від 1 квітня.
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Користувачі зможуть перейти на місячний тариф або річний у будь-який зручний для них момент. У Кабміні переконані, що такий формат тарифів дозволить користувачам обирати найбільш економічний для себе варіант.
Тарифи на газ у березні є нижче
Газопостачальні компанії вже оприлюднили ціни на березень. Вони не перевищують 6,99 гривні за куб.
У "Нафтогазі" заявляли про нижчу ціну – у березні клієнти цього газопостачальника будуть сплачувати 6,86 гривні за кубометр.
Фіксована ціна була встановлена й на безпосередню плату за розподіл блакитного палива. Проте, така ціна діятиме до 31 березня 2021 року.
Чому змінилися тарифи
- На початку нового року уряд запровадив підвищення тарифів на газ. Люди вийшли на акції протесту через це.
- Щоби вирішити цю ситуацію та заспокоїти населення, Кабмін 18 січня запровадив фіксовану ціну на газ до кінця березня 2021 року. Максимальна вартість кубометру газу становить 6,99 гривні, ціна за розподіл – 1,79 гривні.
- У МВФ занепокоїлись, що Кабмін повернувся до державного регулювання тарифів. Однак в уряді запевнили, що таке рішення є тимчасовим.
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