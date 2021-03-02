За ініціативи НКРЕКП, починаючи з травня 2021 року газопостачальні компанії пропонуватимуть споживачам так звані базові річні тарифи. В рамках тарифу ціни на паливо фіксуватимуть на цілий рік.

Що відомо про річний тариф

У проєкті постанови, що оприлюднила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, йдеться про зміни в обґрунтуванні проєкту відповідно до якого з 1 травня 2021 року по 30 квітня 2022 року будуть діяти базові річні тарифи. Згідно з проєктами постанов НКРЕКП, річну ціну на природний газ компанії будуть зобов’язані довести до відома побутових споживачів до 25 квітня 2021 року, опублікувавши її на своїх вебсайтах.

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Важливо: постачальники не будуть мати права змінити базову річну ціну протягом вище згаданого періоду.

Вищезазначені зміни сприятимуть захисту прав побутових споживачів в частині стабілізації цін на природний газ в умовах відкриття ринку природного газу та розвитку конкуренції на ньому,

– йдеться в обґрунтуванні проєкту постанови НКРЕКП.

Що буде з сезонними тарифами

Згідно з проєктом постачальники блакитного пального матимуть можливість пропонувати й інші комерційні пропозиції для українців. Проте, споживачам варто взяти до уваги, що умови цих пропозицій можуть відрізнятися від ціни та обов’язкових умов базової річної пропозиції.

Таким чином, місячні чи сезонні тарифні пропозиції не зникнуть, а споживачі зможуть обрати найбільш вигідний на їх думку варіант.

Споживачам варто звернути увагу, що при цьому умови будь-якої комерційної пропозиції, на відміну від базової річної, постачальник матиме право змінити. Але повідомити про це споживача він зобов’язаний не пізніше ніж за один місяць.

Коли чекати на річні тарифи

Прем’єр-міністр зазначив, що українським споживачам слід очікувати на запуск річних пропозицій в другому кварталі 2021 році. Також пан Шмигаль підкреслив, що українці не повинні щомісяця відстежувати, як змінюються ціни на ринку газу. До того ж річний тариф на газ захистить населення від різких коливань цін.

Наступним кроком має стати річний продукт на газ, аби люди укладали контракти за фіксованою ціною на цілий рік та могли прогнозувати свої витрати,

– відмітив Денис Шмигаль.

Який вибір чекає на споживачів

Раніше, сезонні тарифні плани на газ пропонували лише декілька компаній, а повноцінний річний тариф із помісячною оплатою рівними частинами – лише державний Нафтогаз. Так споживачі, що скористалися такою пропозицією, навіть у поточному опалювальному сезоні платять від 4,73 гривні до 6,45 гривні за кубометр – залежно від дати підключення.

Тарифи на березень 2021 року вже оприлюднені, згідно з ними ціна не буде перевищувати 6,99 гривні за куб.

З квітня 2021 року і надалі ми плануємо оновити цей продукт і додати продукти з фіксованою ціною на 6 і 24 місяців на додачу до звичайних місячних продуктів,

– виконавчий директор Групи Нафтогаз Отто Ватерландер.

Уряд планує, що такі річні тарифи стануть обов’язковим базовим продуктом для всіх газопостачальних компаній, завдяки чому в українців буде вибір з двох варіантів.

Тариф, що буде змінюватись щомісяця. Тариф, що буде змінюватись щокварталу, або ж взагалі раз на рік.

На думку ініціаторів введення річного тарифу, варіант коли ціна буде змінюватись поквартально, або ж раз на рік дозволить споживачам уникнути коливань ціни на паливо.

За допомогою фіксованих цін "Нафтогаз України" (або конкуренти, які наслідуватимуть наш приклад) будуть "страхувати" побутових споживачів від щоденних коливань цін на ринку газу,

– наголошує Отто Ватерландер.

Думки експертів

Експерти відзначають, що час для запровадження річних пропозицій без змоги змінити їх ціну – не найкращий. Адже спрогнозувати вартість ресурсу зараз на цілий рік наперед – надзвичайно важко. Тож компанії муситимуть або закладати в майбутню ціну всі можливі ризики, або орієнтуватися на середньострокові прогнози, але наражатися на непередбачувані коливання й зазнавати збитків за підсумками всього року.

Ба більше вони сходяться на думці, що гадати, скільки саме коштуватиме газ із травня цього року по кінець квітня наступного року, нині просто безглуздо. Вважаючи, що ситуація проясниться хіба наприкінці квітня, коли компанії планують зобов’язати оголосити свої базові річні пропозиції. Хоча учасники ринку не в захваті від такої перспективи.

Співзасновник онлайн-сервісу покупки газу й електроенергії MEGAWATT Костянтин Башкаленко зазначив, що сама ідея річних тарифів йому до вподоби, проте є й недоліки. На думку експерта, річні пропозиції доцільніше було б формувати перед початком наступного опалювального сезону, а не в кінці нинішнього.

Нам як постачальнику подобається ідея річних тарифів. Це дає спокій споживачам та прогнозовані обсяги для постачальників. Проте розраховувати річні тарифи у квітні – зарано,

– пояснює пан Башкаленко.

Координаторка житлово-комунальних й енергетичних програм Громадської мережі "Опора" Тетяна Бойко наголошує на тому, що проєкт постанови НКРЕКП передбачає, що для зміни пакету (якщо споживач хоче перейти на місячну чи сезонну ціну) потрібно заново подати заявку – навіть, якщо споживач не планує змінювати постачальника.

Така іде є абсурдною. Залишається сподіватися, що це - лише проєкт, а остаточне рішення буде суттєво доопрацьоване,

– зауважує пані Бойко.

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