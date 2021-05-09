Зроблено це, начебто, задля того, аби запобігти різким стрибкам цін взимку і, відповідно, заощадити кошти громадян. Ціни варіюються й залежать від конкретного постачальника.

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Формування ціни на газ

Найнижча – від майже 8 гривень до 1,5 за кубічний метр. Економіст Олег Пендзин пояснив, чому ціни неоднакові цілий рік.

"Влітку, коли ціна падає – ви платите дорожче. Зимою, коли ціна буде рости, ви платитимете менше. Так встановлюється певний паритет, де постачальник, отримуючи додатковий прибуток літом, буде цими грошима компенсувати переплату за фактичний газ зимою", – зазначив Пендзин.

Водночас експерт Геннадій Рябцев вважає, що річні ціни на газ встановлені несправедливо. За його словами, вони спрямовані лише на те, щоби вигоду отримали компанії постачальники.

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Річна ціна формується по іноземному паритету, додав він. Тобто відштовхується від цін нідерландського або німецького газових хабів. Однак вона не враховує низку аспектів. Наприклад, ціну газу вітчизняного видобутку або альтернативних джерел енергії

Усі газові річні тарифи є, м’яко кажучи, несправедливими. Тому що під час їхнього встановлення врахували думку щодо економічної обґрунтованості лише одних учасників ринку – постачальників,

– вважає Рябцев.

Єдина ціна на газ – вимога МВФ

Варто зазначити, що річні газові контракти – це одна з вимог Міжнародного валютного фонду, яку мала виконати Україна. Тому МВФ негативно відреагував, коли уряд ще на початку 2021 року вручну почав регулювати ціну через різкий ріст вартості блакитного палива і знизив її до 7 гривень.

Дивіться відео сюжету 24 каналу про річні контракти на газ:

Думки експертів розділились

На думку експертки Тетяни Бойко, ціни на газ знижувати не можна – адже ми тепер маємо грати за правилами європейських компаній, якщо хочемо в перспективі мати рівень життя, як у Європі.

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До того ж якщо ми хочемо, щоби при формуванні ціни на газ компанії орієнтувались на власний ринок, а не на західні газові хаби, нам варто значно збільшувати видобуток цього газу. Для цього потрібні багатомільярдні інвестиції.

Я хочу, щоби ми наростили кількість до такої міри, щоби в Україні був газовий хаб і ми визначали, які будуть ціни. Цю ціну можна зменшити, але для цього потрібно нарощувати видобуток,

– додала Бойко.

Експерти стверджують, що для європейців річні контракти на газ є звичайною справою. Проте в Україні ситуація ускладнюється тим, що в нас субсидії охоплюють близько 40 % споживачів газу, а в Європі цей показник – 3 – 4 %.

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