Річна інфляція сповільнилась: що подорожчало найбільше у жовтні

Інфляція на споживчому ринку у жовтні сповільнилась вперше після тривалого зростання протягом семи місяців поточного року. У порівнянні з вереснем 2021 року, у жовтні інфляція становила 0,9%.

Ріст інфляції у жовтні

У жовтні інфляція склала 10,9% у річному вимірі. Від початку року споживча інфляція зросла на 8,5% річних. У жовтні дорожчали ціни на харчі, однак дещо здешевшала комуналка.

До теми Ціна м'яса в Україні зросла майже на чверть з початку року

Що таке інфляція Інфляція – це зростання загального рівня цін, що відображує зниження купівельної спроможності грошової одиниці, пояснюють в НБУ . Варто зазначити, що чим вищий рівень інфляції у країні, тим більшу загрозу він несе для економіки.

Як це вплинуло на ціни

Продукти й алкоголь

Ціни на харчі й безалкогольні напої зросли на 1,1%.

зросли на 1,1%. Суттєво подорожчали овочі – на 10,6%. Також зросли ціни на сало , хліб , молоко та молочні продукти , масло, продукти переробки зернових, м'ясо та м'ясопродукти, яйця – від 1,1 до 4%.

– на 10,6%. Також зросли ціни на , , молоко та , масло, продукти переробки зернових, та м'ясопродукти, – від 1,1 до 4%. Натомість фрукти , цукор й соняшникова олія здешевшали на 6,6 – 1,6%.

, й соняшникова здешевшали на 6,6 – 1,6%. Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 0,6%. Власне, саме тютюнові вироби подорожчали на 1,0%.

Комуналка й транспорт

Знизились ціни на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива – 0,9%. Все завдяки здешевленню електроенергії на 7,4%. Однак сам природний газ подорожчав на 3,2%, вартість утримання будинків та прибудинкових територій зросла на 1,6%. Ціни на транспорт зросли на 1,1% через здорожчання палива та мастил на 2,9%. Вартість проїзду в автодорожньому пасажирському транспорті збільшилась на 1,6%. Однак на 4,3% здешевшав проїзд у залізничному пасажирському транспорті. Сфера зв'язку Послуги у сфері зв'язку зросли на 1,7% Це пов'язано зі здорожчанням поштових послуг на 16,7% та місцевого телефонного зв'язку на 14,0%. Зміни цін в Україні протягом року / Інфографіка Держстату Зверніть увагу! Експерти з'ясували, що в Україні Експерти з'ясували, що в Україні одній людині потрібно 11 433 гривні , щоб прожити місяць, не витрачаючи нічого на оренду житла. А для сім'ї з 4 осіб потрібно 39 187 гривень.