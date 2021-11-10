Від початку року споживча інфляція зросла на 8,5%. Здорожчали ціни на харчі, однак дещо здешевшала комуналка.

До теми Ціна м'яса в Україні зросла майже на чверть з початку року

Як це вплинуло на ціни

Продукти й алкоголь

Ціни на харчі й безалкогольні напої зросли на 1,1%.

Суттєво подорожчали овочі – на 10,6%. Також зросли ціни на сало, хліб, молоко та молочні продукти, масло, продукти переробки зернових, м'ясо та м'ясопродукти, яйця – від 1,1 до 4%.

Натомість фрукти, цукор й соняшникова олія здешевшали на 6,6 – 1,6%.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 0,6%. Власне, саме тютюнові вироби подорожчали на 1,0%.

Комуналка й транспорт