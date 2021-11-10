Від початку року споживча інфляція зросла на 8,5%. Здорожчали ціни на харчі, однак дещо здешевшала комуналка.

До теми Ціна м'яса в Україні зросла майже на чверть з початку року

Як це вплинуло на ціни

Продукти й алкоголь

  • Ціни на харчі й безалкогольні напої зросли на 1,1%.
  • Суттєво подорожчали овочі – на 10,6%. Також зросли ціни на сало, хліб, молоко та молочні продукти, масло, продукти переробки зернових, м'ясо та м'ясопродукти, яйця – від 1,1 до 4%.
  • Натомість фрукти, цукор й соняшникова олія здешевшали на 6,6 – 1,6%.
  • Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 0,6%. Власне, саме тютюнові вироби подорожчали на 1,0%.

Комуналка й транспорт

Знизились ціни на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива – 0,9%. Все завдяки здешевленню електроенергії на 7,4%. Однак сам природний газ подорожчав на 3,2%, вартість утримання будинків та прибудинкових територій зросла на 1,6%.

Ціни на транспорт зросли на 1,1% через здорожчання палива та мастил на 2,9%. Вартість проїзду в автодорожньому пасажирському транспорті збільшилась на 1,6%. Однак на 4,3% здешевшав проїзд у залізничному пасажирському транспорті.

Сфера зв'язку

Послуги у сфері зв'язку зросли на 1,7% Це пов'язано зі здорожчанням поштових послуг на 16,7% та місцевого телефонного зв'язку на 14,0%.