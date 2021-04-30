Режим спецзобов'язань для теплокомуненерго продовжили на 20 днів

30 квітня 2021 , 09:38
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Джерело:

24 канал

Кабінет міністрів продовжив режим покладання спеціальних зобов'язань на ринку газу на 20 днів. Зокрема, в частині поставок газу підприємствам теплокомуненерго.

Режим ПСО мав припинити дію з 1 травня 2021 року. Про його продовження заявив новий глава "Нафтогазу" Юрій Вітренко.

До речі Вітренко назвав умову для зниження ціни на газ

Чому продовжили режим ПСО

Вітренко заявив, що в останній день його роботи в уряді вирішили продовжити режим державного регулювання. Це зробили, аби дочекатись закону, який вирішить певні проблеми підприємств.

Ми продовжили цей режим на 20 днів,
– сказав чиновник.

Вітренко також припустив, що режим ПСО можуть продовжити після 20 травня.

Що цьому передувало

  • "Нафтогаз" у квітні встановив оптову ціну на газ для виробників теплової енергії – 6,52 гривні за кубометр. Це на 4% вище, ніж вартість газу для теплокомуненерго в березні.
  • Однак з 1 травня ПСО закінчувалось, тож теплокомуненерго мали самостійно вибрати собі постачальника.
  • Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг" направила великим виробникам теплової енергії пропозиції для укладення контрактів на постачання газу на комерційній основі. Пропонували ціну 8,33 гривні за кубометр, що на 6% більше, ніж у квітні.
Зверніть увагу! "Нафтогаз" поверне річний тариф для населення з 1 травня. Він визначатиме єдину ціну на газ протягом року. Своєю чергою, це дозволить уникнути пікових стрибків цін на газ взимку.
Автор: Ольга Музика