Режим ПСО мав припинити дію з 1 травня 2021 року. Про його продовження заявив новий глава "Нафтогазу" Юрій Вітренко.

До речі Вітренко назвав умову для зниження ціни на газ

Чому продовжили режим ПСО

Вітренко заявив, що в останній день його роботи в уряді вирішили продовжити режим державного регулювання. Це зробили, аби дочекатись закону, який вирішить певні проблеми підприємств.

Ми продовжили цей режим на 20 днів,

– сказав чиновник.

Вітренко також припустив, що режим ПСО можуть продовжити після 20 травня.

Що цьому передувало

"Нафтогаз" у квітні встановив оптову ціну на газ для виробників теплової енергії – 6,52 гривні за кубометр. Це на 4% вище, ніж вартість газу для теплокомуненерго в березні.

Однак з 1 травня ПСО закінчувалось, тож теплокомуненерго мали самостійно вибрати собі постачальника.

Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг" направила великим виробникам теплової енергії пропозиції для укладення контрактів на постачання газу на комерційній основі. Пропонували ціну 8,33 гривні за кубометр, що на 6% більше, ніж у квітні.

Зверніть увагу! "Нафтогаз" поверне річний тариф для населення з 1 травня. Він визначатиме єдину ціну на газ протягом року. Своєю чергою, це дозволить уникнути пікових стрибків цін на газ взимку.