Рейтингове агентство Moody's заявило, що Росія допустила дефолт за євробондами

Рейтингове агентство Moody's заявило, що Кремль таки допустив дефолт за єврооблігаціями. Адже інвестори не отримали від Москви виплат відсотків.

Мовиться про суму 100 мільйонів доларів. Про це агентство повідомило 27 червня.

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Агентство оголосило дефолт Росії за євробондами

27 червня власники облігацій не отримали купонних виплат за двома єврооблігаціями на суму 100 мільйонів доларів до моменту закінчення 30-денного пільгового періоду, що ми вважаємо подією дефолту за нашим визначенням,

– повідомило агентство.

Варто пригадати, що саме 27 червня у Росії минув пільговий період із виплати відсотків на суму орієнтовно 100 мільйонів доларів.

Окрім того, рейтингове агентство Moody's написало, що:

є указ Володимира Путіна від 22 червня, яким Росія визначила, що виплачуватиме всі зовнішні борги рублями;

проте ці дії теж розглядали б як дефолт для облігацій, які не допускають можливості виплати рублями в межах проспекту емісії.

Ба більше, в агентстві пригадали – єврооблігації, випущені Росією після 2018 року, дозволяють за певних умов здійснювати погашення. Однак, єврооблігації, випущені до 2018 року – не мають такої альтернативи.

Також в компанії пояснили: те, що Росія викупила свій зовнішній євроборг за рублі у кінці березня – теж є подальшим дефолтом через проблеми з обміном валют. Тоді Кремль погасив свої єврооблігації на суму 1,448 мільярда доларів – тобто 72,4%.

Moody's пояснило, що в цьому випадку мовиться про інший тип дефолту, згідно з визначенням агентства. Адже власники не отримали належне за умовами первісної юридичної обіцянки.

Що цьому передувало

Ще 27 червня в Bloomberg заявили, що Росія зазнала дефолту за зовнішнім боргом в іноземній валюті вперше за століття. Тобто такого не траплялось ще з 1918 року.

Хоч протягом місяців Росія намагалась обходити санкції, проте вже 26 червня стало зрозуміло, що Москва не сплатила у потрібні терміни відсотки іноземним кредиторам у розмірі 100 мільйонів доларів. Таке протермінування вважають "подією дефолту".

Видання пояснило, що насправді для звичайних росіян цей дефолт – символічний. Адже вони живуть з інфляцією та найгіршим економічним скороченням за останні роки.

Напередодні цього дефолту в Bloomberg пояснювали, що Росія не збирається визнавати дефолт та оскаржує всю інформацію про неможливість заплатити інвесторам. Проте варто пригадати, що найбільшу роль у цьому процесі відіграють не самі заяви росіян, просякнуті пропагандою, а реальні надходження грошей на рахунки інвесторів.

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