Мовиться про суму 100 мільйонів доларів. Про це агентство повідомило 27 червня.

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Агентство оголосило дефолт Росії за євробондами

27 червня власники облігацій не отримали купонних виплат за двома єврооблігаціями на суму 100 мільйонів доларів до моменту закінчення 30-денного пільгового періоду, що ми вважаємо подією дефолту за нашим визначенням,

– повідомило агентство.

Варто пригадати, що саме 27 червня у Росії минув пільговий період із виплати відсотків на суму орієнтовно 100 мільйонів доларів.

Окрім того, рейтингове агентство Moody's написало, що:

є указ Володимира Путіна від 22 червня, яким Росія визначила, що виплачуватиме всі зовнішні борги рублями;

проте ці дії теж розглядали б як дефолт для облігацій, які не допускають можливості виплати рублями в межах проспекту емісії.

Ба більше, в агентстві пригадали – єврооблігації, випущені Росією після 2018 року, дозволяють за певних умов здійснювати погашення. Однак, єврооблігації, випущені до 2018 року – не мають такої альтернативи.

Також в компанії пояснили: те, що Росія викупила свій зовнішній євроборг за рублі у кінці березня – теж є подальшим дефолтом через проблеми з обміном валют. Тоді Кремль погасив свої єврооблігації на суму 1,448 мільярда доларів – тобто 72,4%.

Moody's пояснило, що в цьому випадку мовиться про інший тип дефолту, згідно з визначенням агентства. Адже власники не отримали належне за умовами первісної юридичної обіцянки.

Що цьому передувало

Ще 27 червня в Bloomberg заявили, що Росія зазнала дефолту за зовнішнім боргом в іноземній валюті вперше за століття. Тобто такого не траплялось ще з 1918 року.

Хоч протягом місяців Росія намагалась обходити санкції, проте вже 26 червня стало зрозуміло, що Москва не сплатила у потрібні терміни відсотки іноземним кредиторам у розмірі 100 мільйонів доларів. Таке протермінування вважають "подією дефолту".

Видання пояснило, що насправді для звичайних росіян цей дефолт – символічний. Адже вони живуть з інфляцією та найгіршим економічним скороченням за останні роки.

Напередодні цього дефолту в Bloomberg пояснювали, що Росія не збирається визнавати дефолт та оскаржує всю інформацію про неможливість заплатити інвесторам. Проте варто пригадати, що найбільшу роль у цьому процесі відіграють не самі заяви росіян, просякнуті пропагандою, а реальні надходження грошей на рахунки інвесторів.

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