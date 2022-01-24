Рейтинг вартості життя: на якому місці опинилась Україна

Згідно з рейтингом вартості життя, який оприлюднив дослідницький сервіс Numbeo, в Україні жити дешевше, ніж в Білорусі, але дорожче, ніж у Нігерії. Найдорожчою країною виявились Бермудські острови.

Скільки вартує жити в Україні

Україна опинилась на 121 місці у рейтингу, згідно з індексом вартості життя. Всього ж сервіс Numbeo оцінював дані 139 країн світу.

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Показники України:

вартість життя – 30,71;

оренда – 10,57;

вартість життя + оренда – 21,27;

продукти – 26,3;

ресторани – 25,75;

купівельна спроможність – 32,22.

Місцевий індекс купівельної спроможності показує відносну купівельну спроможність при купівлі товарів і послуг у місті відносно середньої зарплати, враховуючи податок. Цей показник в Україні (32.22) виявився дещо нижчим, ніж у Росії (37,41), але вищим, ніж у Молдові (33,43) та Білорусі (31,78).

Як рахував сервіс Numbeo

Аналітики дослідницького сервісу брали до уваги такі показники, як ціни на споживчі товари, враховуючи продукти харчування, ресторани, транспорт і комунальні послуги. За точку відліку індексу взяті показники Нью-Йорка (100%). Тож, якщо в іншому місті індекс оренди 120, то в середньому оренда на 20% дорожча, ніж у Нью-Йорку.

Показники інших країн

Першими у рейтингу виявились Бермудські острови з показником вартості життя 146,04.

виявились Бермудські острови з показником вартості життя 146,04. Також у лідерах опинилась Швейцарія, де індекс вартості життя оцінюється у 123,35, Норвегія (100,90), Ісландія (94,86).

Швейцарія, де індекс вартості життя оцінюється у 123,35, Норвегія (100,90), Ісландія (94,86). Україна посіла 121 місце, де вартість життя становить 30,71, а її сусідами виявилися Білорусь (120 місце), та Нігерія (122 місце).

посіла 121 місце, де вартість життя становить 30,71, а її сусідами виявилися Білорусь (120 місце), та Нігерія (122 місце). Останнім в рейтингу виявився Пакистан (індекс вартості життя 19,92), а також на нижніх рядках – Афганістан, Індія, Колумбія.