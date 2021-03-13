Forbes оновив рейтинг українських мільярдерів: хто його очолює

Журнал "Forbes Україна" оприлюднив оновлений рейтинг найбагатших українців. Статки більшості з них значно зросли впродовж 2020 року. У першій трійці опинилися Рінат Ахметов, Віктор Пінчук та Костянтин Жеваго.

У виданні наголосили, що у березні 2021 року нафта б'є річні максимуми. Крім цього, багатьом українським мільярдерам допомогло й зростання цін на сталь.

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Про трійку найбагатших

Найбагатша людина в Україні – Рінат Ахметов. Його статки зросли до 7,6 мільярда доларів. Це дозволило йому піднятися на 330 місце в рейтингу світових мільярдерів від Forbes.

На другому місці опинився Віктор Пінчук. Варто зауважити, що його статки, які ще влітку 2020 року сягали 1,4 мільярда, зросли до 2,5 мільярдів.

Трійку найзаможніших українців замикає Костянтин Жеваго. Йому станом на березень 2021 року вдалося розбагатіти до 2,1 мільярда доларів.

Хто ще увійшов до рейтингу

У Forbes пообіцяли оприлюднити повний список 100 найбагатших українців вже у травні 2021 року.