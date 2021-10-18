Рейтинг "Приватбанку" на рівні "В" підтвердило агентство Fitch: що це означає

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило довгостроковий кредитний рейтинг "Приватбанку" на рівні "B" з позитивним прогнозом.

Кредитний рівень "Приватбнку"

Агентство Fitch Ratings також підтвердила рейтинги стійкості банку на поточному рівні "В". Підтвердження національного рейтингу на рівні "AA" зі стабільним прогнозом зображає незмінну кредитоспроможність "Приватбанку" в порівнянні з аналогічними банками в Україні, відзначають в банку.

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Що означає підтвердження рейтингу

За даними Fitch Ratings, підтвердження рейтингів "Приватбанку" зображає провідні позиції банку на українському ринку, високі показники ефективності та незначний вплив на якість кредитного портфелю банку наслідків пандемії.

Що таке кредитний рейтинг Кредитний рейтинг – це умовний вираз кредитоспроможності об'єкта рейтингування в цілому та/або його окремого боргового зобов'язання за шкалою кредитних рейтингів.

Джерело Мінфін Кредитний рейтинг – це умовний вираз кредитоспроможності об'єкта рейтингування в цілому та/або його окремого боргового зобов'язання за шкалою кредитних рейтингів.