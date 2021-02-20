Польща увійшла у трійку найбільших торгових партнерів України: Росія пасе задніх

У 2020 році Польща увійшла у трійку найбільших торгових партнерів України, обійшовши Росію. Торік загальний товарообмін між Україною і Польщею склав 7,36 мільярда доларів.

Такі дані навів керівник відділу з економічних питань Посольства України в Польщі Ігор Баранецький.

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Він зазначив, що Польща піднялася на одну позицію і з обсягом двосторонньої торгівлі товарами в 7,36 мільярда доларів поступається лише Китаю та Німеччині.

Польща упевнено увійшла у топтрійку найбільших торгових партнерів України у світі, обійшовши Росію і майже випередивши Німеччину,

– зауважив Баранецький.

За його словами, ця цифра є майже такою ж, як у 2019 році. А зниження взаємного товарообміну становить лише 0,58%. Як пояснив Баранецький, це свідчить про те, що Україна та Польща вберегли торгівлю.

"Нашою амбітною метою є досягнення обсягу двосторонньої торгівлі з Польщею у 10 мільярдів доларів. Це можливо через 2 – 3 роки, сподіваюся, що ми це зможемо зробити", – підкреслив дипломат.

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Баранецький наголосив, що Польща упевнено залишається другим найбільшим у світі ринком для українського експорту. У 2020 році Україна експортувала в Польщу товарів на 3,3 мільярда доларів.

Що Україна експортує у Польщу

Аграрну продукцію – 28,3%.

Металургію – 18%.

Мінеральну продукцію – 17,4%.

Продукцію деревообробної промисловості – 9,9%.

Товари електромеханічної промисловості – 7,7%.

За словами дипломата, зараз Україна перебуває у другій десятці торгових партнерів Польщі.