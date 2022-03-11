Переддефолтний рівень найбільших компаній РФ

Зниження рейтингу відбулось після зниження суверенного рейтингу Росії зі сміттєвого до переддефолтного рівня Ca.

Зверніть увагу Дефолт Росії більше не розглядається як "малоймовірний", – МВФ

Також в агентстві підкреслили, що прогнози для всіх рейтингів "негативні", що зображає істотні ризики для макроекономічної стабільності Росії через жорсткі та скоординовані санкції Заходу, а також через наслідки введених Центробанком Росії заходів контролю за рухом капіталу.

Прогноз дефолту в Росії все ймовірніший

Раніше Moody's вдруге за час війни змінило кредитний рейтинг Росії до Ca. Такий рейтинг зображає, що боргові зобов'язання Росії близькі до дефолту, але поки що зберігають "перспективу відшкодування основної суми боргу та відсотків". Нижче за нього тільки рейтинг С, він говорить про настання дефолту.

Цікаво За місяць Росія оголосить дефолт: що це означає для звичайних росіян

Також варто нагадати, що Moody's далеко не єдине агенство, яке вже декілька разів знижувало кредитний рейтинг країни-агресорки за період війни Росії з Україною. Так найбільших банківських холдингів світу Morgan Stanley та JPMorgan прогнозують дефолт у Росії вже 15 квітня.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!

Військовий переворот у РФ, путінські Олігархи та поведінку НАТО і США: дивіться відео