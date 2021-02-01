У яких областях України найлегше вести бізнес станом на 2020 рік: рейтинг BRDO
BRDO склав рейтинг та визначив у яких саме областях України найлегше та найкомфортніше вести бізнес станом на 2020 рік.
Джерело: BRDO
BRDO опублікував рейтинг "Regional Doing Business", згідно з яким визначив у якому обласному центрі України найлегше вести бізнес. Експерти BRDO щорічно розробляють рейтинг із 2017 року.
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Рейтинг "Regional Doing Business — 2020"
Оцінювання проводилося за адаптованою методологією Світового банку на основі опитування українських підприємців, у якому взяли участь 1754 респонденти з 25 областей та міста Києва. Рейтинг формується додаванням балів набраних обласним центром у шести компонентах, а саме:
- започаткування бізнесу,
- сплата місцевих податків,
- оформлення земельної ділянки,
- приєднання до електромереж,
- одержання дозволів на будівництво,
- дозволи на електронні сервіси.
Regional Doing Business направлений на досягнення двох цілей. У першу чергу, це дороговказ для потенційних інвесторів, що свідчить про те, наскільки обтяжливими є найбільш поширені адміністративні процедури в конкретному місті. По-друге, рейтинг корисний для місцевих та обласних органів влади, які прагнуть стати лідерами наступного року. Це — чесний зворотний зв'язок від бізнесу, який має стимулювати місцеву владу до змін,
— Валерій Прокопець, заступник директора Департаменту регуляторної політики та підприємництва Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.
Що відомо про BRDOОфіс ефективного регулювання BRDO (Better Regulation Delivery Office) є незалежним експертно-аналітичним центром, який фінансується міжнародними донорами, зокрема Європейським Союзом в рамках проєкту FORBIZ та Ініціативи EU4Business. Офіс націлений на покращення умов ведення бізнесу та інвестиційної привабливості України, стимулювання розвитку підприємництва та налагодження публічного діалогу між бізнесом і владою, зауважують BRDO на власному сайті.
Результати рейтингу BRDO
Всього у рейтингу було 25 сходинок. Деякі області розділили між собою одну сходинку, оскільки набрали однакову кількість балів, як, наприклад: Івано-Франківська та Вінницька, Запорізька та Тернопільська, Київська та Луганська. Серед обласних центрів, у яких значно змінився рейтинг, у порівнянні з попереднім роком, слід відзначити Запоріжжя, що піднялось на 10 сходинок та Чернівці, які піднялись на 6 сходинку. Проте, є в рейтингу й ті хто значно знизився у нього, серед них: Кропивницький та Херсон на 5 сходинок, Хмельницький на 8 сходинок та Миколаїв на 11 сходинок.
Лідер рейтингу
Лідером цьогоріч стала Житомирська область, яка набрала 356 балів. Зокрема, у сфері підприємства 79 балів, будівництва – 51 бал, землі – 73 бали, електрому – 75 балів, податків – 50 балів, електронних сервісів – 28 балів.
Навіть у лідера рейтингу є суттєві прогалини, які потрібно надолужити: Житомир отримав вкрай низький результат за показником "електронні сервіси" на відміну від деяких обласних центрів, що опинилися наприкінці загального списку. Тому рейтинг — це про проміжний результат, який потрібно не лише закріпити, але і примножувати,
— Вадим Загарій, керівник проєктів BRDO.
Перша п'ятірка
- Житомирська область (356 балів)
- Чернігівська область (348 балів)
- місто Київ (341 бал)
- Рівненська область (340 балів)
- Вінницька та Івано-Франківська області розділили між собою 5 та 6 сходинку, набравши порівну 338 балів кожна
Остання п'ятірка
- Київська та Луганська області, що набрали однакову кількість балів та розділили 20 та 21 сходинку (314 балів)
- Харківська область (313 балів)
- Херсонська область (310 балів)
- Хмельницька область (304 бали)
- Миколаївська область (303 бали)
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