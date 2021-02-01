BRDO склав рейтинг та визначив у яких саме областях України найлегше та найкомфортніше вести бізнес станом на 2020 рік.

Джерело: BRDO

BRDO опублікував рейтинг "Regional Doing Business", згідно з яким визначив у якому обласному центрі України найлегше вести бізнес. Експерти BRDO щорічно розробляють рейтинг із 2017 року.

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Рейтинг "Regional Doing Business — 2020"

Оцінювання проводилося за адаптованою методологією Світового банку на основі опитування українських підприємців, у якому взяли участь 1754 респонденти з 25 областей та міста Києва. Рейтинг формується додаванням балів набраних обласним центром у шести компонентах, а саме:

започаткування бізнесу, сплата місцевих податків, оформлення земельної ділянки, приєднання до електромереж, одержання дозволів на будівництво, дозволи на електронні сервіси.

Regional Doing Business направлений на досягнення двох цілей. У першу чергу, це дороговказ для потенційних інвесторів, що свідчить про те, наскільки обтяжливими є найбільш поширені адміністративні процедури в конкретному місті. По-друге, рейтинг корисний для місцевих та обласних органів влади, які прагнуть стати лідерами наступного року. Це — чесний зворотний зв'язок від бізнесу, який має стимулювати місцеву владу до змін,

— Валерій Прокопець, заступник директора Департаменту регуляторної політики та підприємництва Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

Що відомо про BRDO Офіс ефективного регулювання BRDO (Better Regulation Delivery Office) є незалежним експертно-аналітичним центром, який фінансується міжнародними донорами, зокрема Європейським Союзом в рамках проєкту FORBIZ та Ініціативи EU4Business. Офіс націлений на покращення умов ведення бізнесу та інвести ційної привабливості України, стимулювання розвитку підприємництва та налагодження публічного діалогу між бізнесом і владою, зауважують BRDO на власному сайті.

Результати рейтингу BRDO

Всього у рейтингу було 25 сходинок. Деякі області розділили між собою одну сходинку, оскільки набрали однакову кількість балів, як, наприклад: Івано-Франківська та Вінницька, Запорізька та Тернопільська, Київська та Луганська. Серед обласних центрів, у яких значно змінився рейтинг, у порівнянні з попереднім роком, слід відзначити Запоріжжя, що піднялось на 10 сходинок та Чернівці, які піднялись на 6 сходинку. Проте, є в рейтингу й ті хто значно знизився у нього, серед них: Кропивницький та Херсон на 5 сходинок, Хмельницький на 8 сходинок та Миколаїв на 11 сходинок.

Лідер рейтингу

Лідером цьогоріч стала Житомирська область, яка набрала 356 балів. Зокрема, у сфері підприємства 79 балів, будівництва – 51 бал, землі – 73 бали, електрому – 75 балів, податків – 50 балів, електронних сервісів – 28 балів.

Навіть у лідера рейтингу є суттєві прогалини, які потрібно надолужити: Житомир отримав вкрай низький результат за показником "електронні сервіси" на відміну від деяких обласних центрів, що опинилися наприкінці загального списку. Тому рейтинг — це про проміжний результат, який потрібно не лише закріпити, але і примножувати,

— Вадим Загарій, керівник проєктів BRDO.

Перша п'ятірка

Житомирська область (356 балів)

(356 балів) Чернігівська область (348 балів)

(348 балів) місто Київ (341 бал)

(341 бал) Рівненська область (340 балів)

(340 балів) Вінницька та Івано-Франківська області розділили між собою 5 та 6 сходинку, набравши порівну 338 балів кожна

Остання п'ятірка

Київська та Луганська області , що набрали однакову кількість балів та розділили 20 та 21 сходинку (314 балів)

, що набрали однакову кількість балів та розділили 20 та 21 сходинку (314 балів) Харківська область (313 балів)

(313 балів) Херсонська область (310 балів)

(310 балів) Хмельницька область (304 бали)

(304 бали) Миколаївська область (303 бали)