Стартувала реєстрація на карантинні 8 тисяч для ФОПів

В Україні 19 квітня стартувала реєстрація на виплату допомоги для ФОПів. Однак брифінг міністерств щодо роз'яснень для підприємців перенесли на 20 квітня.

Онлайн-брифінг щодо початку виплат матеріальної допомоги ФОПам через застосунок "Дія" перенесли на 20 квітня 12:00.

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Деталі брифінгу

У брифінгу візьмуть участь представники Мінцифри, Мінекономіки, Мінсоцполітики та ПФУ. Вони розкажуть:

як отримати послугу через Дію;

які категорії КВЕДів можуть претендувати на допомоги;

як будуть розподілятися кошти за областями;

особливості здійснення виплат застрахованим особам.

Нагадаємо, для того, аби отримати 8 тисяч допомоги від уряду потрібно авторизуватися у Дії, далі у розділі "Послуги" натиснути "Отримати допомогу" та ввести номер свого гривневого рахунку в форматі IBAN.

Гроші можуть отримати тільки ті підприємці, які потрапили у червону зону карантину. Подати заяву можна буде до 31 грудня 2021 року. Крім того, уряд планує, що допомогу для підприємців виділятимуть також з місцевого бюджету. Її розмір встановлюватимуть на місцях.