Стартувала реєстрація на карантинні 8 тисяч для ФОПів
В Україні 19 квітня стартувала реєстрація на виплату допомоги для ФОПів. Однак брифінг міністерств щодо роз'яснень для підприємців перенесли на 20 квітня.
Джерело:Міністерство цифрової трансформації
Онлайн-брифінг щодо початку виплат матеріальної допомоги ФОПам через застосунок "Дія" перенесли на 20 квітня 12:00.
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Деталі брифінгу
У брифінгу візьмуть участь представники Мінцифри, Мінекономіки, Мінсоцполітики та ПФУ. Вони розкажуть:
- як отримати послугу через Дію;
- які категорії КВЕДів можуть претендувати на допомоги;
- як будуть розподілятися кошти за областями;
- особливості здійснення виплат застрахованим особам.
Нагадаємо, для того, аби отримати 8 тисяч допомоги від уряду потрібно авторизуватися у Дії, далі у розділі "Послуги" натиснути "Отримати допомогу" та ввести номер свого гривневого рахунку в форматі IBAN.
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