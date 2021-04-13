В Україні реструктуризують валютні кредити: Рада схвалила законопроєкти

Верховна Рада хоче вирішити проблему позичальників, які не змогли платити за валютними кредитами, взятими у 2008 і 2014 роках. За новими законопроєктами, які схвалили 13 квітня, борги реструктуризують.

За відповідні законопроєкти №4475, №4398, №4399 депутати проголосували у другому читанні. Надалі їх має підписати спікер парламенту і президент.

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Що планують робити із боргами за валютними кредитами

Борги хочуть реструктуризувати, в деяких випадках заборгованість можуть списати. Виконані виплати за неустойками зарахують в погашення. Сукупність законопроєктів пропонує перевести валютні кредити в гривневі за сучасним курсом.

Серед причин необхідності прийняття законопроєкту – події форс-мажорного характеру, що суттєво вплинули на курс гривні: Революція Гідності, окупація частини території України тощо. Негативні наслідки форс-мажорних обставин не можуть бути повністю перекладені кредитодавцями на позичальників,

– пояснили автори у пояснювальній записці.

Закон №4475 передбачає:

Проведення обов’язкової реструктуризації на підставі закону (а не на підставі договору про реструктуризацію).

За наслідками реструктуризації – перерахунок усі грошових зобов’язань у гривні (без прив’язки до іноземної валюти) за офіційним курсом, встановленим НБУ у день реструктуризації.

Списання неустойки (штрафу, пені), а сплачену до проведення реструктуризації неустойку зарахувати на погашення "тіла" кредиту та процентів за користування кредитом;

Процентну ставку за користування кредитом, що застосовувалась до реструктуризації, переглянути на таку: половина розміру українського індексу ставок за 12-місячними кредитами.

Після реструктуризації встановити ставку за користування кредитом у розмірі українського індексу ставок за дванадцятимісячними депозитами фізичних осіб у гривні.

За нього проголосували 273 нардепи.

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