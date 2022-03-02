Республіканці закликали Байдена зупинити імпорт російської нафти
Джерело:Boston Herald
Представники партії республіканців закликали президента США Джо Байдена зупинити імпорт російської нафти. Вони вважають, що країна не може купувати сировину у ворога.
Заклики заборонити імпорт російської нафти
Губернатор Оклахоми Кевін Стітт і сенатор США Роб Портман з Огайо у вівторок (1 лютого) закликали Байдена зробити кроки, щоб зупинити імпорт російської нафти в США.
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Недавні події на Україні – ще один приклад того, чому ми повинні продавати енергію нашим друзям, а не купувати її у наших ворогів,
– пише Стітт Байдену.
Портман заявляє, що немає сенсу імпортувати російську нафту в той самий час, коли адміністрація Байдена закрила трубопровід Keystone XL, по якому щодня транспортувалися б десятки тисяч барелів з Канади на нафтопереробні заводи США.
Варто зауважити, що припинення імпорту російської нафти та газу може призвести до зростання цін на заправках у Штатах, тож це може бути однією з причин, котра зупиняє адміністрацію Байдена від зупинки імпорту російської нафти.
Санкції США проти Росії
Запроваджені США санкції по відношенню Росії через її війну в Україні нині не включають експорт нафти та газу з країни. Варто зауважити, що заборона на імпорт російської нафти серйозно підірвало б здатність Росії отримувати доходи.
2 лютого 2022 року Байден, під час виступу у Конгресі США, перелічив санкції проти Росії, які вже наклали чи накладуть от-от:
- Відрізали банки Росії від фінансової системи світу.
- Центробанк не зможе захищати рубль, не зможе використати свої 630 мільярдів доларів на війну.
- Вдарили по бізнесу, щоб російські олігархи не мали бажання підтримувати Путіна.
- Закриття повітряного простору США для росіян (на це рішення чекали особливо, адже ЄС вже закритий для Росії).
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