Заклики заборонити імпорт російської нафти

Губернатор Оклахоми Кевін Стітт і сенатор США Роб Портман з Огайо у вівторок (1 лютого) закликали Байдена зробити кроки, щоб зупинити імпорт російської нафти в США.

Зверніть увагу Ми наполягаємо на повному ембарго на російську нафту і газ, – МЗС

Недавні події на Україні – ще один приклад того, чому ми повинні продавати енергію нашим друзям, а не купувати її у наших ворогів,
​– пише Стітт Байдену.

Портман заявляє, що немає сенсу імпортувати російську нафту в той самий час, коли адміністрація Байдена закрила трубопровід Keystone XL, по якому щодня транспортувалися б десятки тисяч барелів з Канади на нафтопереробні заводи США.

Варто зауважити, що припинення імпорту російської нафти та газу може призвести до зростання цін на заправках у Штатах, тож це може бути однією з причин, котра зупиняє адміністрацію Байдена від зупинки імпорту російської нафти.

Санкції США проти Росії

  • Відрізали банки Росії від фінансової системи світу.
  • Центробанк не зможе захищати рубль, не зможе використати свої 630 мільярдів доларів на війну.
  • Вдарили по бізнесу, щоб російські олігархи не мали бажання підтримувати Путіна.
  • Закриття повітряного простору США для росіян (на це рішення чекали особливо, адже ЄС вже закритий для Росії).

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