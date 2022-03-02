Губернатор Оклахоми Кевін Стітт і сенатор США Роб Портман з Огайо у вівторок (1 лютого) закликали Байдена зробити кроки, щоб зупинити імпорт російської нафти в США.

Зверніть увагу Ми наполягаємо на повному ембарго на російську нафту і газ, – МЗС

Недавні події на Україні – ще один приклад того, чому ми повинні продавати енергію нашим друзям, а не купувати її у наших ворогів,

​– пише Стітт Байдену.

Портман заявляє, що немає сенсу імпортувати російську нафту в той самий час, коли адміністрація Байдена закрила трубопровід Keystone XL, по якому щодня транспортувалися б десятки тисяч барелів з Канади на нафтопереробні заводи США.

Варто зауважити, що припинення імпорту російської нафти та газу може призвести до зростання цін на заправках у Штатах, тож це може бути однією з причин, котра зупиняє адміністрацію Байдена від зупинки імпорту російської нафти.

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