Ремонт доріг, кредити бізнесу та портфельні гарантії: плани уряду на 2022 – 2024 роки

Перший заступник міністра фінансів Денис Улютін пояснив всю важливість Бюджетної декларації на 2022 – 2024 роки. Також він розповів на які аспекти будуть спрямовані зусилля уряду у середньостроковій перспективі.

Розвиток та утримання мережі автодоріг

У 2022 – 2024 роках держава планує витратити 240,6 мільярда гривень на розвиток та утримання мережі автомобільних доріг державного та місцевого значення, комунальних доріг та забезпечення безпеки дорожнього руху, розповідає пан Улютін.

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На що планують витратити кошти в Укравтодорі

В Укравтодорі вважають, що більш як 240 мільярдів гривень вистачить, щоб побудувати, реконструювати та відремонтувати дороги державного та місцевого призначення. Завдяки цьому кількість дорожньо-транспортних пригод має скоротитись орієнтовно на 7%.

Скільки кілометрів доріг планують відремонтувати:

близько 43 тисяч кілометрів доріг державного значення,

119 тисяч кілометрів доріг місцевого значення.

Доступні кредити 5–7–9%

Нагадаємо, що першу Бюджетну декларацію Кабмін схвалив 31 травня поточного року на позачерговому засіданні. У декларації зазначені пріоритети України до 2024 року.

Малий та середній бізнес матиме доступ до 13,3 мільярда гривень у рамках державної програми кредитування "Доступні кредити 5–7–9%", що діє вже 5 місяць, й гарантій Фонду розвитку підприємництва. Також до 10 мільярдів гривень щорічно завдяки частковому гарантуванню державою їх боргових зобов’язань через інструмент портфельних гарантій.

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Що ще передбачає Бюджетна декларація

На що планують виділяти відсоток від ВВП

Близько 5% ВВП щороку виділятимуть на соціальний захист та соціальне забезпечення.

4% ВВП – на охорону здоров’я.

6% ВВП – на освіту.

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Скорочення дефіцити держбюджету

Більш відповідальна бюджетна політика, при якій ми рухаємось до скорочення дефіциту державного бюджету до 2,7% ВВП у 2024 році, дозволить Україні витрачати менше на обслуговування боргів, розповів Денис Улютін. Детальніше про те, як знижуватиметься дефіцит держбюджету України до 2024 року, читайте у нашому матеріалі.