Рекордний врожай принесе Україні 0,8% ВВП, – Нацбанк

Згідно з прогнозом Національного банку рекордний врожай зернових не лише становитиме 0,8 відсоткових пунктирів ВВП у поточному році, але й позитивно вплине на харчову промисловість, транспорт, торгівлю та забезпечуватиме стабільні надходження експортної виручки.

Вплив рекордного урожаю на ВВП

Згідно з оцінкою регулятора, збільшення врожаю зернових на 10% дає додаткове зростання сільського господарства на 3.4 відсоткових пунктирів та прямий вплив у зростання реального ВВП – на 0.3 відсоткових пунктирів.

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Це третій рекорд за останні чотири роки. Значний урожай відіграє помітну роль у відновленні економіки України після коронакризи,

– відмітили в НБУ.

На які суміжні сфери вплине рекордний врожай

За оцінками НБУ, лише прямий внесок у зростання реального ВВП становитиме 0.8 відсоткових пунктирів.

Рекордний врожай позитивно вплине на низку суміжних видів діяльності та забезпечить стабільні надходження від експорту. Йдеться про транспорт, торгівлю, харчову промисловість, готельно-ресторанний бізнес "і навіть державне управління і оборону та освіту".

Також у НБУ відмітили, що недоінвестування, вплив кліматичних змін – стримує реалізацію та потенціал агросектору в Україні.

Запуск ринку землі та інвестиції

Кожна гривня, вироблена в частці сільського господарства, зумовлює загальне збільшення випуску продукції в економіці на 2,5 гривні.

Запуск ринку землі повинен допомогти з інвестиціями. Це значно покращить доступ до кредитування, оскільки землю можна буде використати як заставу. Нарощування капіталовкладень у захист ґрунтів, меліорацію та водовідведення дасть змогу зменшити волатильність урожайності та цін на продукцію.

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Частка сільського господарства у ВВП України збільшилася з 7 – 8% у 2010 – 2012 роках до 10% у середньому за останні 5 років. Сектор має один з найвищих показників створення доданої вартості серед виробничих видів діяльності (понад 40% у загальному випуску продукції).

В окремі періоди лише прямий внесок частки сільського господарства у ВВП забезпечував 25–30% темпів приросту реального ВВП. При цьому галузь демонструвала значну стійкість під час кількох останніх кризових періодів та виконувала роль певного буфера,

– зазначив у звіті регулятор.

Інфографіка прямого внеску частки сільського господарства в річну зміну ВВП / Скриншот з Інфляційного звіту НБУ

Також регулятор підкреслив: у структурі проміжного споживання сектору імпортні товари становлять близько 30%. Левову частку цього імпорту становлять добрива, інсектициди тощо.