Вплив рекордного урожаю на ВВП

Згідно з оцінкою регулятора, збільшення врожаю зернових на 10% дає додаткове зростання сільського господарства на 3.4 відсоткових пунктирів та прямий вплив у зростання реального ВВП – на 0.3 відсоткових пунктирів.

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Це третій рекорд за останні чотири роки. Значний урожай відіграє помітну роль у відновленні економіки України після коронакризи,

– відмітили в НБУ.

За оцінками НБУ, лише прямий внесок у зростання реального ВВП становитиме 0.8 відсоткових пунктирів.

На які суміжні сфери вплине рекордний врожай

Рекордний врожай позитивно вплине на низку суміжних видів діяльності та забезпечить стабільні надходження від експорту. Йдеться про транспорт, торгівлю, харчову промисловість, готельно-ресторанний бізнес "і навіть державне управління і оборону та освіту".

Також у НБУ відмітили, що недоінвестування, вплив кліматичних змін – стримує реалізацію та потенціал агросектору в Україні.

Зверніть увагу! Кожна гривня, вироблена в частці сільського господарства, зумовлює загальне збільшення випуску продукції в економіці на 2,5 гривні.

Запуск ринку землі та інвестиції

Запуск ринку землі повинен допомогти з інвестиціями. Це значно покращить доступ до кредитування, оскільки землю можна буде використати як заставу. Нарощування капіталовкладень у захист ґрунтів, меліорацію та водовідведення дасть змогу зменшити волатильність урожайності та цін на продукцію.

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Частка сільського господарства у ВВП України збільшилася з 7 – 8% у 2010 – 2012 роках до 10% у середньому за останні 5 років. Сектор має один з найвищих показників створення доданої вартості серед виробничих видів діяльності (понад 40% у загальному випуску продукції).

В окремі періоди лише прямий внесок частки сільського господарства у ВВП забезпечував 25–30% темпів приросту реального ВВП. При цьому галузь демонструвала значну стійкість під час кількох останніх кризових періодів та виконувала роль певного буфера,

– зазначив у звіті регулятор.

Інфографіка прямого внеску частки сільського господарства в річну зміну ВВП / Скриншот з Інфляційного звіту НБУ

Також регулятор підкреслив роль частки сільського господарства у формуванні попиту на валюту: у структурі проміжного споживання сектору імпортні товари становлять близько 30%. Левову частку цього імпорту становлять добрива, інсектициди тощо.