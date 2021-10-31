Вплив рекордного урожаю на ВВП
Згідно з оцінкою регулятора, збільшення врожаю зернових на 10% дає додаткове зростання сільського господарства на 3.4 відсоткових пунктирів та прямий вплив у зростання реального ВВП – на 0.3 відсоткових пунктирів.
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Це третій рекорд за останні чотири роки. Значний урожай відіграє помітну роль у відновленні економіки України після коронакризи,
– відмітили в НБУ.
На які суміжні сфери вплине рекордний врожай
Рекордний врожай позитивно вплине на низку суміжних видів діяльності та забезпечить стабільні надходження від експорту. Йдеться про транспорт, торгівлю, харчову промисловість, готельно-ресторанний бізнес "і навіть державне управління і оборону та освіту".
Також у НБУ відмітили, що недоінвестування, вплив кліматичних змін – стримує реалізацію та потенціал агросектору в Україні.
Запуск ринку землі та інвестиції
Запуск ринку землі повинен допомогти з інвестиціями. Це значно покращить доступ до кредитування, оскільки землю можна буде використати як заставу. Нарощування капіталовкладень у захист ґрунтів, меліорацію та водовідведення дасть змогу зменшити волатильність урожайності та цін на продукцію.
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Частка сільського господарства у ВВП України збільшилася з 7 – 8% у 2010 – 2012 роках до 10% у середньому за останні 5 років. Сектор має один з найвищих показників створення доданої вартості серед виробничих видів діяльності (понад 40% у загальному випуску продукції).
В окремі періоди лише прямий внесок частки сільського господарства у ВВП забезпечував 25–30% темпів приросту реального ВВП. При цьому галузь демонструвала значну стійкість під час кількох останніх кризових періодів та виконувала роль певного буфера,
– зазначив у звіті регулятор.
Інфографіка прямого внеску частки сільського господарства в річну зміну ВВП / Скриншот з Інфляційного звіту НБУ