Рекордна сума: скільки компанії змогли залучити на IPO у 2021 році

За шість тижнів до кінця 2021 року майже три тисячі компаній по всьому світу залучили рекордну суму на первинному публічному розміщенні акцій (IPO). Світовий ринок IPO оновив одразу два рекорди – за кількістю угод і за їх обсягом.

Рекордні показники

2 850 компаній по всьому світу вже залучили рекордні 600 мільярдів доларів на IPO у 2021 році, що оновило рекордні показники у 2007 році. Тоді компаніям вдалось залучити близько 420 мільярдів доларів інвестицій.

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Як компанії спромоглись оновити показники 2007 року

У Bloomberg пояснюють такі показники рекордним зростанням фондового ринку на тлі підтримки з боку світових центробанків.

Водночас відновлення економік після пандемії поряд із заходами стимулювання сприяло зростанню доходів компаній.

Показові IPO

​Угоди за участю SPAC принесли цього року рекордні 159 мільярдів доларів, проте інтерес до них, який досяг піку на початку року, помітно впав, зокрема через тиск з боку регуляторів.

Лідер світового ринку – виробник електрокарів Rivian

Лідером світового ринку IPO став американський виробник електромобілів Rivian, який у листопаді залучив майже 12 мільярдів доларів при оцінці близько 77 мільярдів доларів.

За перші дні торгів акції компанії подорожчали на 120%, викликавши високий попит з боку інвесторів, які сподівалися, що стартап стане "наступною Tesla".

Найбільше IPO в Азії та Європі

Найбільшим в Азії стало IPO китайського оператора стільникового зв'язку China Telecom, який залучив 54 мільярдів юанів (8,4 мільярда доларів).

Найкращий результат у Європі показала польська компанія з доставки посилок InPost SA (2,8 мільярда євро або 3,2 мільярда доларів).