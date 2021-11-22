Рекордні показники
2 850 компаній по всьому світу вже залучили рекордні 600 мільярдів доларів на IPO у 2021 році, що оновило рекордні показники у 2007 році. Тоді компаніям вдалось залучити близько 420 мільярдів доларів інвестицій.
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Як компанії спромоглись оновити показники 2007 року
- У Bloomberg пояснюють такі показники рекордним зростанням фондового ринку на тлі підтримки з боку світових центробанків.
- Водночас відновлення економік після пандемії поряд із заходами стимулювання сприяло зростанню доходів компаній.
Показові IPO
Угоди за участю SPAC принесли цього року рекордні 159 мільярдів доларів, проте інтерес до них, який досяг піку на початку року, помітно впав, зокрема через тиск з боку регуляторів.
Лідер світового ринку – виробник електрокарів Rivian
Лідером світового ринку IPO став американський виробник електромобілів Rivian, який у листопаді залучив майже 12 мільярдів доларів при оцінці близько 77 мільярдів доларів.
За перші дні торгів акції компанії подорожчали на 120%, викликавши високий попит з боку інвесторів, які сподівалися, що стартап стане "наступною Tesla".
Найбільше IPO в Азії та Європі
Найбільшим в Азії стало IPO китайського оператора стільникового зв'язку China Telecom, який залучив 54 мільярдів юанів (8,4 мільярда доларів).
Найкращий результат у Європі показала польська компанія з доставки посилок InPost SA (2,8 мільярда євро або 3,2 мільярда доларів).
Що таке IPOIPO (Initial Public Offering) – перший публічний продаж акцій компанії. Основною метою проведення IPO є прибуток, який отримають засновники акціонерних товариств у вигляді різниці між сумою від продажу випущених акцій і капіталом, дійсно вкладеним ними в акціонерне підприємство.
Джерело Вікіпедія